Cantora Patrícia Ribeiro lamenta eliminações de Brasil e Portugal na Copa

A reta final da Copa do Mundo terminou de forma amarga para a cantora portuguesa Patrícia Ribeiro. Depois de lamentar a eliminação da Seleção Brasileira, equipe pela qual também torcia devido ao carinho que nutre pelo Brasil, a artista viu Portugal se despedir da competição. Agora, ela afirma viver um verdadeiro “luto esportivo” com a saída das duas seleções que mais representavam seu coração durante o torneio.

Patrícia, que sempre destacou o forte vínculo afetivo com o Brasil, acompanhou cada partida com entusiasmo. Após a eliminação brasileira, ela havia revelado que concentraria toda a sua torcida em Portugal, país onde nasceu. No entanto, o sonho do título também terminou para os portugueses.

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“Foi uma Copa muito emocionante para mim. Primeiro sofri com a eliminação do Brasil, um país que amo e que sempre me recebe com tanto carinho. Depois veio a despedida de Portugal, minha terra natal. Confesso que estou de luto esportivo pelas duas seleções”, declarou a cantora.

Segundo Patrícia, apesar da tristeza, o sentimento de gratidão prevalece. Ela destaca que o futebol vai além dos resultados e tem o poder de unir povos e despertar emoções em milhões de pessoas.

“É claro que ficamos tristes quando nossos países são eliminados, mas o futebol também nos ensina sobre superação, respeito e paixão pelo esporte. Brasil e Portugal fizeram parte dessa caminhada e continuarão ocupando um lugar muito especial no meu coração”, afirmou.

Mesmo com o encerramento da participação das duas equipes, Patrícia garante que continuará acompanhando a competição até a decisão. Para ela, a Copa do Mundo permanece sendo um dos maiores espetáculos esportivos do planeta, capaz de aproximar culturas e fortalecer laços entre diferentes nações.

Conhecida por sua forte ligação com o público brasileiro, Patrícia Ribeiro reforça que seu carinho pelo Brasil permanece inabalável e acredita que tanto brasileiros quanto portugueses voltarão ainda mais fortes nas próximas competições internacionais.