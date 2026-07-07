Dillyene Santana brilha na cobertura do Rock in Rio Lisboa 2026

Dillyene Santana foi um dos nomes que chamaram atenção durante o Rock in Rio Lisboa 2026. A apresentadora e influenciadora marcou presença no festival a convite da produtora Ana Pinto Ribeiro e acompanhou de perto a programação no exclusivo Rock World Lounge, espaço reservado para convidados e personalidades.

Durante os quatro dias de evento, Dillyene compartilhou com seus seguidores os bastidores do festival, registrou produções cheias de estilo e mostrou momentos exclusivos vividos na Cidade do Rock. Com seu jeito espontâneo, também realizou entrevistas descontraídas com convidados e frequentadores do lounge, levando ao público conteúdos leves e bem-humorados.

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Além da agenda de compromissos, a influenciadora teve a oportunidade de assistir às apresentações de grandes artistas na Comfort Zone, área VIP localizada em frente ao Palco Mundo, que oferece uma vista privilegiada dos shows.

"Assistir aos maiores artistas do planeta com esse conforto e uma visão tão perfeita é indescritível. Uma energia que só o Rock in Rio consegue proporcionar!", escreveu Dillyene em suas redes sociais ao compartilhar registros da experiência.

Com produções que chamaram atenção e uma cobertura marcada pela proximidade com o público, Dillyene Santana reforçou sua presença entre os influenciadores que acompanham os principais eventos de entretenimento. A participação no Rock in Rio Lisboa 2026 soma mais um capítulo à sua trajetória no universo da comunicação e do lifestyle.