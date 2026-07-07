Nathana Sgobbi reafirma espaço na elite da moda mundial com novo desfile em Paris

Há convites que representam mais do que uma participação em um desfile. Para a influenciadora e modelo brasileira Nathana Sgobbi, voltar à passarela de Franck Sorbier durante a Semana de Alta-Costura de Paris simboliza o reconhecimento de uma trajetória que começa a ganhar espaço em um dos ambientes mais exclusivos da moda internacional.

Pelo segundo ano consecutivo, Nathana foi escolhida para integrar o casting da maison francesa, assinada pelo estilista Franck Sorbier. O convite ganha ainda mais relevância por partir de um dos dez estilistas que integram a categoria de Membros Oficiais da Alta-Costura francesa, o mais alto reconhecimento concedido pela Federação da Alta-Costura e da Moda.

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Ao lado de maisons como Chanel, Dior, Schiaparelli e Maison Margiela, Sorbier faz parte do grupo mais exclusivo da moda mundial, reservado às casas que preservam a tradição, o savoir-faire e os rigorosos critérios da alta-costura.

Conhecido por transformar suas coleções em verdadeiras obras de arte, Sorbier construiu uma carreira pautada pelo trabalho artesanal, pela riqueza de detalhes e pela valorização do feito à mão. Seus desfiles costumam transcender a moda e se aproximam de performances, em que técnica, emoção e criatividade caminham juntas.

Em um cenário onde os castings são definidos de forma criteriosa e refletem a identidade de cada coleção, ser convidada novamente representa uma demonstração de confiança no trabalho da brasileira.

“Desfilar uma vez na Semana de Alta-Costura já parecia um sonho distante. Receber um segundo convite do Franck Sorbier tem um significado completamente diferente, porque mostra que existe confiança no meu trabalho", afirma Nathana.

"A alta-costura é o lugar onde cada detalhe importa, onde o tempo é dedicado à excelência e ao artesanal. Estar ali novamente, representando o Brasil, me faz acreditar que estou construindo uma trajetória consistente no cenário internacional”, complementa.

Para ela, voltar à maison francesa também é uma oportunidade de mostrar que a moda é resultado de um processo coletivo, construído muito antes da entrada na passarela.

“Cada prova de roupa, cada ensaio e cada desfile carregam uma história. É impossível entrar naquela passarela sem entender o peso que ela tem para a moda mundial. Quero que as pessoas olhem para essa conquista e entendam que ela é resultado de muito trabalho, preparação e respeito por esse universo”, diz.

Fora das passarelas, Nathana também vem consolidando sua presença no universo digital. Com quase 100 mil seguidores no Instagram, compartilha campanhas de moda, viagens, editoriais e os bastidores de sua rotina, reunindo uma comunidade interessada em lifestyle e no universo fashion.

Em um mercado onde espaço e permanência caminham lado a lado com credibilidade, voltar à passarela de Franck Sorbier significa mais do que participar de um desfile. É a confirmação de uma trajetória que começa a se consolidar em um dos circuitos mais exclusivos da moda mundial.

Para Nathana Sgobbi, o segundo convite consecutivo da maison francesa representa não apenas uma conquista pessoal, mas também a oportunidade de levar o talento brasileiro a um dos palcos mais prestigiados da alta-costura internacional.