Dreamstate SoCal 2026 confirma DJ Sighter como um dos destaques do lineup

Sighter acaba de garantir mais um importante capítulo de sua carreira internacional. O DJ e produtor brasileiro foi anunciado no lineup do Dreamstate SoCal, considerado um dos festivais de trance mais relevantes do mundo, consolidando um ano marcado por apresentações em alguns dos principais eventos do gênero e por colaborações com artistas de destaque da música eletrônica.

A confirmação coloca Sighter entre os nomes escalados para um dos encontros mais aguardados do calendário global da cena trance. Criado pela Insomniac Events, o Dreamstate SoCal estreou em 2015 e, desde então, tornou-se referência para fãs, artistas e profissionais da indústria. Em 2026, o festival será realizado nos dias 20 e 21 de novembro, em Long Beach, na Califórnia, com diversos palcos e uma programação que reúne veteranos e novos talentos do cenário internacional.

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Participar do Dreamstate representa um passo importante para qualquer artista do trance e do psytrance. Além da visibilidade diante do público, o festival também reúne empresários, agentes, promotores e gravadoras de diferentes países, funcionando como um espaço estratégico para o desenvolvimento de novas parcerias e oportunidades no mercado internacional. Para Sighter, o anúncio reforça o momento de crescimento e consolidação de sua carreira.

A participação no Dreamstate completa uma sequência de grandes festivais internacionais em 2026. Em um mesmo ano, Sighter passou a integrar o lineup de três dos eventos mais importantes do psytrance, realizados nos Estados Unidos, na Suíça e na Alemanha, feito alcançado por poucos artistas brasileiros do gênero.

Em junho, o DJ se apresentou no Burning Mountain Festival, realizado desde 2015 em Zernez, nos Alpes Suíços, ao lado do Parque Nacional da Suíça. Conhecido por unir música, arte, sustentabilidade e bem-estar, o evento aconteceu entre os dias 25 e 28 de junho e recebeu milhares de fãs em um dos cenários mais emblemáticos da Europa.

Na sequência, em agosto, Sighter retorna ao main floor do Indian Spirit Festival pela terceira edição consecutiva. Realizado em Eldena desde 1999, o festival é considerado o maior encontro de psytrance da Alemanha e um dos principais da Europa, reunindo cerca de 15 mil participantes por edição. Neste ano, o evento acontece entre 26 e 31 de agosto.

A presença consecutiva nesses três festivais evidencia o reconhecimento que o artista brasileiro vem conquistando junto ao público, curadores e profissionais da música eletrônica em diferentes mercados.

Colaborações com os grandes nomes do gênero

Sighter também se destaca por dividir estúdio com alguns dos principais nomes do psytrance mundial. Atualmente, seu catálogo reúne colaborações com artistas como Omiki, Neelix, Blazy, Phaxe e Vegas, todos presença constante nos maiores festivais do planeta.

Entre os trabalhos que marcaram essa trajetória estão "Sofia", parceria com Omiki; "The Escape", ao lado de Phaxe; "Flame", produzida em colaboração com Vegas; e o remix oficial de "Lotus (PAROOKAVILLE Anthem 2024)", desenvolvido com Neelix. Além disso, Sighter também soma diversas faixas e remixes lançados ao lado de Blazy, produções que passaram a integrar os sets de DJs em diferentes países.

Essas conexões também chegam aos palcos. Ao longo da carreira, Sighter já realizou apresentações back-to-back com Phaxe, Neelix e Blazy, experiência reservada a poucos artistas do gênero e que demonstra o reconhecimento conquistado entre alguns dos principais nomes da cena internacional.

“Sweet Disposition”: um clássico do indie rock reinterpretado para o psytrance

Outro momento de destaque na trajetória do artista foi o lançamento do remix oficial de "Sweet Disposition", clássico da banda australiana The Temper Trap. Produzida em parceria com Blazy e lançada pela Magic Moments Records, a releitura recebeu autorização oficial dos detentores dos direitos da obra, algo pouco comum no universo dos remixes.

A nova versão preserva a essência da música original enquanto incorpora elementos característicos do psytrance. O resultado conquistou milhões de reproduções nas plataformas digitais, viralizou nas redes sociais e passou a integrar apresentações de DJs ao redor do mundo, tornando-se uma das releituras mais conhecidas da faixa dentro da música eletrônica.

Uma estrutura de carreira para o mercado global

O desenvolvimento da carreira internacional de Sighter também é resultado de um trabalho estratégico de gestão. O artista é empresariado por Ralpho Albuquerque, profissional com mais de uma década de atuação na indústria da música eletrônica e responsável pelo posicionamento internacional de nomes como Blazy, Phaxe, Aura Vortex, Burn in Noise, Altruism, Durs, Avan7 e Synthatic.

Ralpho também é cofundador da Magic Moments Records ao lado de Phaxe. A gravadora se consolidou como uma das principais referências do psytrance mundial ao reunir artistas de diferentes países, incentivar colaborações internacionais e lançar produções que acumulam milhões de reproduções nas plataformas digitais.

A estratégia da equipe é baseada na construção de conexões entre artistas, empresários, gravadoras e parceiros ao redor do mundo. Esse modelo tem ampliado a presença de seus talentos em novos mercados e contribuído para o desenvolvimento de projetos de alcance internacional.

O momento de Sighter

Com apresentações em alguns dos principais festivais do circuito mundial, colaborações ao lado de grandes referências do psytrance e uma estrutura voltada para o mercado internacional, Sighter vive uma das fases mais importantes de sua carreira.

O artista se consolida como um dos principais representantes brasileiros do gênero e reforça o espaço cada vez maior conquistado pela música eletrônica nacional no cenário global.