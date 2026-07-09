Virginia Fonseca vira alvo de ação do MP por campanhas de apostas esportivas

O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) ajuizou uma ação civil pública contra a influenciadora Virginia Fonseca e a plataforma de apostas Blaze. Na ação, o órgão pede que ambas sejam condenadas ao pagamento de uma indenização de, no mínimo, R$ 120 milhões por danos morais coletivos.

De acordo com a petição, Virginia teria desempenhado um papel relevante na divulgação da plataforma, sendo apontada pelo MPDFT como responsável por transmitir mensagens que, na avaliação do órgão, poderiam induzir consumidores a apostar.

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Além da indenização, o Ministério Público solicita que a influenciadora retire imediatamente de suas redes sociais publicações relacionadas a apostas que prometam ganhos considerados irreais, induzam o consumidor ao erro ou utilizem publicidade disfarçada em conteúdos de caráter pessoal.

A ação também tem como alvo a Blaze, que foi incluída no processo pelos mesmos fatos investigados. O MPDFT sustenta que as campanhas publicitárias analisadas poderiam causar prejuízos aos consumidores e pede a adoção de medidas para impedir novas divulgações consideradas irregulares.