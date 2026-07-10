Karen Jonz lança nova versão de 'Sessão de Horror' com Fernanda Takai

Depois de disponibilizar uma versão de "[quase] superficial", Karen Jonz lança, nesta quinta-feira (09), a releitura de "Sessão de Horror", desta vez ao lado de Fernanda Takai. A faixa integra o "GUIZMO Deluxe", edição especial do álbum lançado em 2025 que revisita canções do disco em novas interpretações e com participações especiais.

Segundo a artista, a participação de Fernanda nasceu de uma admiração antiga. Grande influência na trajetória musical de Karen, a vocalista do Pato Fu esteve entre os primeiros nomes lembrados quando cantora, compositora e campeã mundial de skate começou a pensar nas parcerias do projeto.

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"Desde quando fiz as músicas do álbum, a Fernanda estava entre os nomes que eu sonhava em convidar. O Pato Fu é uma das minhas maiores influências. Aprendi a tocar violão ouvindo a banda. O John anda de skate também, então sempre existiu essa identificação. É uma mulher de uma banda dos anos 2000, que foi muito importante para a minha formação musical. Então era um sonho, mesmo sonhando alto, fazer essa colaboração", revela.

No momento em que "Sessão de Horror" surgiu, a artista percebeu que aquela era a faixa ideal para colaborarem. A ponte entre as duas foi feita por Lio, da banda Tuyo, e, depois disso, Karen apresentou a música para Fernanda durante um show da cantora no Sesc, em São Paulo. "Quando essa música surgiu, eu senti que era a faixa do disco que mais combinava com a Fernanda. Achei que fazia muito sentido convidá-la. Mostrei a música e ela topou. Fiquei muito feliz dela ter aceitado. Ficou perfeita na voz dela", conta.

Após "Sessão de Horror", Karen lança mais uma releitura antes da chegada completa do GUIZMO Deluxe. A próxima faixa será "Silence", versão em inglês da música lançada originalmente em português, agora em parceria com a banda norte-americana Mae.

"Tenho muito carinho por esse álbum e sinto que ele ainda tem muita coisa para entregar. Essas novas versões nasceram justamente dessa vontade de continuar explorando as músicas e mostrar outras possibilidades para elas. Hoje tudo passa muito rápido, o tempo das músicas é muito curto e eu não acho isso justo. Então por mais que eu já tenha o próximo disco praticamente pronto, ainda vou insistir nessas faixas", finaliza.