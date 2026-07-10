Yasmin Louise abre o jogo sobre os desafios de viver da música

Construir uma carreira na música vai muito além dos palcos e das plataformas de streaming. Para Yasmin Louise, influenciadora e cantora que reúne mais de 1,3 milhão de seguidores nas redes sociais, a trajetória foi marcada por desafios, renúncias e pela necessidade de provar, diariamente, que seu talento merecia reconhecimento.

Conhecida por faixas como "O Jeito Que Ele Vicia", "Baby Que Falta Faz" e "Poesia Rec", a artista afirma que o caminho até conquistar espaço no mercado foi muito mais difícil do que imaginava quando decidiu transformar a música em profissão.

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"A gente vê o resultado nas redes sociais e imagina que tudo acontece de forma rápida, mas existe muito trabalho e muitos 'nãos' antes de cada conquista. Já pensei em desistir várias vezes, porque parecia que eu precisava fazer o dobro para receber metade do reconhecimento."

Segundo Yasmin, um dos maiores aprendizados foi entender que a constância faz diferença em um mercado altamente competitivo.

"Nem sempre o talento é a única coisa que conta. Você precisa ter disciplina, inteligência emocional e continuar acreditando em você mesmo quando ninguém mais acredita. É isso que faz a diferença nos momentos mais difíceis."

A cantora também destaca que a cobrança sobre quem vive da música é constante e vai muito além dos números alcançados nas plataformas digitais.

"Existe uma expectativa muito grande para que o artista esteja sempre entregando resultados, criando conteúdo e se reinventando. É uma pressão que o público nem sempre enxerga, mas que faz parte da rotina."

Apesar dos obstáculos, Yasmin diz que cada desafio serviu para fortalecer sua trajetória e consolidar sua identidade artística. Para ela, permanecer fiel à própria essência foi o que permitiu construir uma conexão verdadeira com o público.

"Hoje eu entendo que cada dificuldade teve um propósito. Elas me fizeram crescer como artista e como mulher. Se eu pudesse dar um conselho para quem está começando, seria: não deixe que os obstáculos façam você esquecer o motivo pelo qual começou. Quando existe propósito, vale a pena continuar lutando."