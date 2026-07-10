Influenciadora Estela Newbold relembra como nasceu sua paixão pela moda

Antes de conquistar mais de 700 mil seguidores nas redes sociais e se tornar referência por seus looks sofisticados e femininos, Estela Newbold já desenhava roupas. Ainda criança, transformava os retalhos de tecido da mãe em vestidos para as Barbies e passava horas brincando de montar produções e imaginar vitrines. Sem saber, ali começava a história da Stel Kaster, marca autoral criada em 2020 e que hoje traduz sua estética em coleções exclusivas.

A moda sempre fez parte da rotina da influenciadora. Neta e filha de costureiras, ela cresceu entre linhas, tecidos e máquinas de costura, observando de perto o processo de criação das peças. “Hoje percebo que esse sonho nasceu muito antes de imaginar que um dia teria uma marca”, conta.

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Foi justamente a influência digital que transformou esse desejo em negócio. À medida que sua audiência crescia, Estela passou a usar em eventos roupas confeccionadas exclusivamente por sua mãe. Não demorou para que as mensagens das seguidoras começassem a se repetir: queriam saber de onde eram aqueles vestidos e como poderiam comprá-los.

A resposta veio em um momento inesperado. Durante a pandemia, quando o ritmo do mundo desacelerou, ela decidiu dedicar o tempo ao projeto que há anos permanecia apenas no papel. Foram cerca de cinco meses desenhando a primeira coleção, definindo a identidade da marca e construindo um universo que refletisse sua visão sobre a moda.

Desde então, todas as peças da Stel Kaster passam por seu olhar criativo. Dos primeiros croquis à escolha dos tecidos, das cores e dos acabamentos, cada lançamento nasce de forma autoral. Mais do que acompanhar tendências, Estela busca criar roupas que resistam ao tempo e permaneçam relevantes no guarda-roupa feminino.

Essa proposta também aparece na forma como a marca apresenta suas coleções. Em vez de seguir o calendário tradicional da moda, dividido entre inverno e verão, a Stel Kaster aposta em coleções-cápsula inspiradas em estilos de vida, referências estéticas e diferentes personalidades femininas. Cada lançamento reúne poucas peças, produzidas em volumes reduzidos, reforçando a proposta de exclusividade e consumo consciente.

Outro detalhe ajuda a contar essa história: todas as criações recebem nomes de mulheres. A escolha não é aleatória. Para Estela, cada vestido, conjunto ou saia representa uma personalidade confiante, elegante e dona de si.

A conexão construída ao longo dos anos com a comunidade que acompanha seu trabalho também influencia diretamente o processo criativo. As conversas com as seguidoras, as dúvidas recorrentes e os desejos compartilhados nas redes sociais acabam se transformando em referências para novas coleções.

Os primeiros passos da marca, no entanto, foram marcados por uma operação essencialmente familiar. Enquanto Estela desenhava as peças, sua mãe era responsável pela confecção. As duas dividiam todas as funções do negócio, da modelagem ao atendimento das clientes, passando pelas provas, embalagens e envio dos pedidos.

Mesmo com o crescimento da empresa, a filosofia permanece praticamente a mesma. A produção segue os princípios do slow fashion, com peças confeccionadas cuidadosamente, em pequenas quantidades e, em alguns casos, sob medida. A intenção é oferecer roupas que atravessem temporadas e possam acompanhar diferentes momentos da vida de quem as veste.

Até o nome da marca carrega uma memória afetiva. Stel Kaster era uma personagem inventada por Estela e pelo irmão durante a infância. Nas brincadeiras, ela era elegante, admirada, poderosa e constantemente entrevistada como uma grande personalidade. Anos depois, quando chegou o momento de batizar a marca, a lembrança pareceu inevitável.

Mais do que um nome, a personagem acabou se tornando um manifesto. É essa mulher segura de si, clássica e sofisticada que inspira cada coleção criada pela empresária.

Seis anos após o lançamento da primeira coleção, Estela ainda define a Stel Kaster como a realização de um sonho de infância. E, embora reconheça os desafios de empreender no mercado da moda brasileiro, não pensa em desacelerar. Entre os próximos planos estão a abertura de uma loja física, a expansão da marca e o desejo de transformá-la em uma referência da moda feminina autoral dentro e fora do Brasil.

“Mais do que vender roupas, quero criar peças que façam as mulheres se sentirem confiantes, elegantes e poderosas. Acredito que a roupa certa pode transformar a maneira como uma mulher se enxerga. É esse sentimento que quero entregar em cada coleção”, finalizou.