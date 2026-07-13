Thiaguinho estrela campanha de Dia dos Pais inspirada em sua trajetória

Thiaguinho é um dos cantores brasileiros de maior sucesso no País - (crédito: Divulgação)

A trajetória de Thiaguinho, marcada pela música, pelo estilo e pela conexão com o público, inspira uma nova coleção de joias masculinas criada especialmente para o Dia dos Pais. Batizada de "Ritmos", a linha busca traduzir em acessórios características que acompanham a carreira do cantor, como autenticidade, personalidade e versatilidade.

Com uma proposta urbana e contemporânea, a coleção parte do conceito "o que se constrói e o que se mostra, o que sustenta e o que impacta", transformando em joias elementos ligados à identidade, às relações e aos diferentes momentos da vida. A campanha também propõe um olhar sobre o universo masculino, conectando estilo e afeto em uma data marcada pela celebração entre pais e filhos.

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Desenvolvida pela Rommanel, a coleção reúne 32 modelos entre anéis, colares, brincos, pingentes e pulseiras, confeccionados com banho de ouro 18K e prata maciça 925. As peças também recebem aplicações de zircônias e cristais, combinando sofisticação com uma estética inspirada no estilo do artista. Os preços variam de R$ 92 a R$ 2.938.

Entre os destaques está um colar exclusivo com o logotipo da turnê "Bem Black", projeto de Thiaguinho, criado em uma joia banhada a ouro 18K. A peça reforça a ligação entre a coleção e o universo do cantor, aproximando sua identidade musical da proposta apresentada.

Mais do que acompanhar uma tendência da moda masculina, a coleção busca refletir momentos, histórias e diferentes formas de expressão, tendo Thiaguinho como principal inspiração para traduzir esses conceitos em joias.