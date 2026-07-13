Zezé Di Camargo bate recorde e emociona fãs em quatro cidades durante maratona de shows

A última semana foi de estrada, emoção e casas cheias para Zezé Di Camargo. Em uma sequência de apresentações que percorreu o Centro-Oeste e o Sudeste do país, o cantor levou milhares de fãs a cantarem em coro grandes clássicos que atravessam gerações, consolidando seu legado como um dos maiores nomes da música sertaneja.

A maratona começou no dia 8 de julho, em Nova Canaã do Norte (MT), onde Zezé Di Camargo abriu a sequência de shows em uma noite marcada por emoção e nostalgia. No dia seguinte (9), foi a vez de Salto do Pirapora, no interior de São Paulo, receber o artista, que transformou o evento em um grande coro coletivo.

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Na sexta-feira (10), São José do Rio Preto (SP) viveu uma apresentação intensa, com um repertório repleto de sucessos que marcaram a música sertaneja. Encerrando a agenda da semana, no sábado (11), ele subiu ao palco em Guaxupé (MG), levando o público mineiro ao delírio em mais uma noite de celebração à sua trajetória.

Durante os quatro shows, clássicos como "É o Amor", "Você Vai Ver", "No Dia em Que Saí de Casa", "Me Leva Pra Casa", "Saudade Bandida", "Menina Veneno" e "Irmão da Lua, Amigo das Estrelas" embalaram o público, que cantou cada verso do início ao fim.

Com uma agenda intensa e apresentações que seguem reunindo multidões em diferentes regiões do Brasil, Zezé Di Camargo reafirma seu protagonismo na música nacional, transformando cada show em conexão especial que construiu com o público ao longo de décadas.

