Luan Santana leva multidão em shows do fim de semana no Nordeste do Brasil

O último fim de semana foi marcado por mais uma sequência de apresentações com recorde de público para Luan Santana.

Nos dias 9, 10 e 11 de julho, o cantor levou a turnê “Além do Registro” para Imperatriz (MA), Sousa (PB) e Crato (CE), reunindo milhares de fãs nas tradicionais festas de São João.

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Em mais um capítulo da turnê “Além do Registro”, que nasceu da label “Registro Histórico”, Luan Santana segue cruzando o Brasil com um espetáculo que reúne grandes sucessos e clássicos de sua carreira.

Em cada cidade, os fãs cantam do início ao fim hits como “Meteoro”, “Te Vivo”, “Te Esperando”, “Água com Açúcar”, “Nega”, "Você não sabe o que é o amor", "Morena", "Tudo o que você quiser" e "Escreve aí".

Com ingressos esgotados por onde passa, a turnê mostra o sucesso absoluto de Luan Santana com fãs de diferentes gerações. A agenda completa do cantor você confere no site oficial do artista.