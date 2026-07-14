Modelo Mari Marquini é eleita Miss na Copa: 'Prefiro ser a vilã da internet'

Quase um ano depois de virar notícia ao ser vetada da seleção da Victoria's Secret por produzir conteúdo adulto, a modelo e influencer Mari Marquini vive uma reviravolta na carreira. A goiana foi eleita no concurso Miss na Copa do Mundo para representar o Canadá, um dos países-sede do Mundial. A coroação acontece no próximo sábado em evento na capital paulista.

Em 2025, Mari virou notícia ao afirmar que havia sido desclassificada da seleção da marca americana por manter perfil no OnlyFans e Privacy. Na época, uma agência de modelos da capital intermediava o casting e comunicou a decisão. O caso abriu o debate sobre preconceito e os limites impostos às mulheres na moda.

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Agora, a história ganha um novo capítulo. Mari enxerga a coroação na Copa como uma resposta à fase mais difícil da carreira. “A Victoria's Secret me dispensou e a Copa do Mundo me convocou. Se naquela época me disseram que eu não combinava com um desfile, agora vou representar um país inteiro em um concurso internacional", afirma.

A modelo acredita que a repercussão do veto acabou mudando sua trajetória. “Hoje eu agradeço aquele 'não'. Se não fosse toda aquela polêmica, talvez eu não estivesse vivendo esse momento. Às vezes, o que parece o fim da linha acaba sendo o começo de outra história, de um novo ciclo ainda melhor. Nenhuma marca me pagaria o que eu ganho hoje com meus nudes".

Mari afirma que não pretende mudar sua personalidade para agradar o mercado e diz que aprendeu a transformar as críticas em combustível. “Nunca mais sonhei em ser um anjo da Victoria's Secret. Prefiro ser a vilã da internet. Descobri que tentar agradar todo mundo é impossível. Na época pensei em parar com as plataformas adultas, fiquei abalada. Mas hoje estou tranquila, prefiro ser lembrada por ser autêntica do que esquecida por tentar caber num padrão”.

Ela também garante que quer ser reconhecida por tudo o que construiu, e não apenas pela polêmica. “Quero que conheçam a mulher, a empreendedora e a gostosa que existe por trás. Se eu ganhar a faixa de embaixadora na final, vou posar com ela usando asas. Não as da Victoria's Secret, mas as minhas", brinca.