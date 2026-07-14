Matheus Lucas é confirmado no comando da Farofa da VG 2026 nos EUA

Matheus Lucas está confirmado na Farofa da VG 2026. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do evento, que apresenta o influenciador como o “Reizinho” que voltará a comandar a festa. A data e os demais detalhes da nova edição serão divulgados em breve.

Brasileiro radicado nos Estados Unidos, Matheus construiu uma comunidade de mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais ao compartilhar conteúdos de humor, cotidiano, relacionamentos e experiências de brasileiros que vivem no país. Com uma comunicação descontraída e próxima do público, ele se tornou conhecido também pelo bordão “Passa o cafezinho, cumadi”.

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Esta não será a primeira participação de Matheus na Farofa da VG. Em 2025, o criador de conteúdo esteve à frente de uma edição especial realizada no Café Belô, em Framingham, Massachusetts, que também celebrou seu aniversário e reuniu música, entretenimento e representantes da comunidade brasileira da região.

“Estou muito feliz por voltar à Farofa da VG. É uma festa que tem a energia do brasileiro, reúne pessoas que vivem longe do Brasil e cria aquela sensação de estarmos perto de casa novamente. Podem esperar muita alegria, surpresas e, claro, muita resenha”, afirma Matheus Lucas.

A confirmação foi apresentada em um vídeo inspirado no universo da aviação. Nas imagens, Matheus aparece caracterizado como comandante e desembarca de um avião personalizado com a identidade da Farofa da VG, acompanhado por uma comitiva. A produção encerra anunciando oficialmente sua presença e criando expectativa para a revelação da data.

Criada por Vanessa Nixon e Grazi Ghetti, a Farofa da VG tem como proposta reunir a comunidade brasileira em Massachusetts em uma experiência marcada por música, cultura, entretenimento e encontros. A organização ainda deverá anunciar a programação, o local e os demais convidados da edição de 2026.