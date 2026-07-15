Influenciadora digital Brenda Lezie dá à luz sua primeira filha, Antonella

A empresária e influenciadora Brenda Lezie, CEO da Branding Digital, deu à luz sua primeira filha, Antonella, no último dia 6 de julho, às 10h30, na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo.

O nascimento aconteceu por meio de um parto humanizado e foi acompanhado pelo esposo, Cesar Teixeira, sócio da Branding Digital. O momento foi marcado pela emoção do casal e pelo acolhimento da equipe médica.

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A chegada de Antonella representa um novo capítulo na vida de Brenda e Cesar, que celebraram o nascimento da filha ao lado de familiares e amigos próximos.