Mari Carvalho inicia gravações de novela vertical e aposta em personagem cheia de nuances

Depois de integrar o elenco de “Três Graças”, da TV Globo, e anunciar seu retorno aos palcos, a atriz Mari Carvalho já tem um novo desafio pela frente. Ela vai iniciar as gravações da novela vertical “Protagonista de Mim”, produção dirigida por Dandara Lorena e produzida por Ohana Natureza, que será lançada nas redes sociais.

Na trama, Mari dará vida à personagem Luiza, amiga da protagonista Milena. Segundo a atriz, o papel reúne características que a desafiam artisticamente e a diferenciam de personagens que já interpretou.

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“Luiza tem várias nuances ao mesmo tempo, me permite explorar outros lados, sabe? Ao mesmo tempo que é um forte apoio para Milena, é inteligente e segura, traz uma pegada de humor, mas com sutileza, uma pitadinha de ironia e sarcasmo, além de ser extremamente observadora, o que faz ela perceber o romance de Luca e Milena antes mesmo deles notarem… são várias possibilidades na mesma história”, conta.

Mari Carvalho vem construindo sua trajetória entre televisão, teatro e produções para diferentes plataformas. Recentemente, participou da novela “Três Graças”, da Globo, interpretando Creuza, e também se prepara para voltar aos palcos em um espetáculo musicado. Agora, amplia sua experiência ao integrar o universo das novelas verticais, formato que tem conquistado cada vez mais espaço no mercado audiovisual e nas plataformas digitais.

Empolgada com o novo projeto, a atriz afirma que enxerga a produção como uma oportunidade de crescimento profissional e de mostrar sua versatilidade diante das câmeras.

“Conseguir desenvolver uma personagem versátil nos momentos leves, cômicos, emocionantes e de confronto, além de trabalhar ao lado de um elenco em uma narrativa mais longa, explorando escuta, tempo de cena e relações entre personagens. E, claro, poder utilizar esse papel como vitrine para futuros trabalhos em séries, novelas e outras produções audiovisuais”, afirma.

Com direção de Dandara Lorena e produção de Ohana Natureza, “Protagonista de Mim” será lançada nas redes sociais, apostando no formato de capítulos curtos que vem conquistando o público digital. Para Mari Carvalho, o projeto representa mais um passo importante em sua carreira e reforça sua disposição em explorar novos formatos e desafios na atuação.