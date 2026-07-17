Cantor Asis Soares integra trilha sonora do premiado filme 'Juvenal e o Dragão'

Após conquistar o público nos cinemas brasileiros, a animação "Juvenal e o Dragão", da Stairs Filmes, inicia uma nova fase de sucesso ao chegar às principais plataformas de streaming. O longa, lançado em 147 cinemas de todo o Brasil em 2023, agora pode ser assistido em serviços como Claro TV+, Prime Video, Apple TV e outras plataformas digitais.

Entre os destaques da produção está a canção "Sunny Day", interpretada pelo cantor Asis Soares, que também é o compositor da letra e da melodia vocal da música. A faixa conta ainda com a participação especial da cantora Candy e produção musical de Ivan Beretta, tornando-se um dos momentos marcantes da trilha sonora do filme.

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"Para mim foi um grande prazer compor essa música, cheia de luz, para um filme tão bonito. Natali Toledo confiou no meu trabalho e me deu a oportunidade de fazer parte desse projeto. Fiquei muito feliz com o resultado e acredito que a canção transmite toda a emoção e a esperança que a história deseja levar ao público", afirma Asis Soares.

Dirigido por Natali Toledo e produzido por Silvio Toledo, Juvenal e o Dragão recebeu reconhecimento em importantes festivais, conquistando o prêmio de Melhor Direção Feminina, em Nova York, além do prêmio de Melhor Música de Longa-Metragem em um festival realizado no Brasil.

A produção da Stairs Filmes reforça o crescimento do estúdio no cenário audiovisual nacional, levando ao público uma animação que valoriza a cultura brasileira, especialmente as tradições e a identidade do Nordeste. Com uma história repleta de aventura, romance e fantasia, envolvendo príncipes, princesas e personagens cativantes, o longa apresenta elementos culturais que celebram as raízes do Brasil.

Para os amantes de animação, boa música e histórias emocionantes para toda a família, "Juvenal e o Dragão" é uma excelente escolha. A combinação entre uma narrativa envolvente, uma produção de qualidade e uma trilha sonora original faz do filme uma obra que merece ser descoberta por novos espectadores nesta fase de lançamento nas plataformas digitais.