Renan Cavolik lança 'Quebrando a Regra' e celebra nova fase da carreira

Renan Cavolik acaba de lançar o single “Quebrando a Regra”, segundo lançamento de seu próximo álbum, previsto para setembro. A faixa marca uma nova etapa na trajetória do cantor ao incorporar referências do piseiro, da bachata e da música latina, além de representar uma mudança em seu processo criativo.

Segundo o artista, a música surgiu em um momento em que passou a confiar mais na própria intuição, tanto na composição quanto nas escolhas artísticas.

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“‘Quebrando a Regra’ apresenta a minha versão mais livre até agora. Sempre gostei de explorar caminhos diferentes dentro do pop, mas, dessa vez, eu me permiti fazer isso sem me preocupar em caber em um lugar específico. Como compositor, passei a confiar muito mais na minha intuição e a escrever de uma forma mais direta, mais madura e menos preocupada em encontrar respostas. Hoje me interessa muito mais fazer perguntas e provocar sensações”, diz.

A mudança também aparece na sonoridade do single. Cavolik reúne diferentes gêneros em uma mesma produção, mas sem deixar de manter a sua essência.

"Musicalmente, essa faixa também representa uma virada importante. Ela mostra que eu posso transitar por sonoridades como o piseiro, a bachata e a música latina sem abrir mão da minha identidade. Pelo contrário, acho que essas referências ampliam o meu universo e revelam novas possibilidades para a minha música”, afirma.

Por fim, o cantor destaca que “Quebrando a Regra” é quase uma “declaração de liberdade”. “Ela mostra um artista que entende que evoluir também significa correr riscos, experimentar e não ter medo de surpreender quem acompanha o meu trabalho. Acho que esse é o espírito do álbum inteiro: deixar de seguir fórmulas para construir um caminho que faça sentido de verdade para mim”, finaliza.