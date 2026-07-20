Após ser anunciada como atração de abertura do show de ZAYN, GIANA estreia turnê 'Felidia'

GIANA desembarca em Brasília neste domingo, 26, para dar início a uma nova etapa da carreira. A cantora estreia sua primeira turnê nacional, “FELÍDIA”, no palco principal do Capital Moto Week, poucos dias depois de ter sido anunciada como atração de abertura do show de ZAYN no Brasil.

A apresentação está marcada para as 20h30, no Parque de Exposições da Granja do Torto, e também representa a primeira participação da artista em um festival desse porte. Aos 25 anos e com mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, GIANA vive o período de maior projeção desde o início de sua trajetória musical.

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Em entrevista à Coluna Mariana Morais, do Correio Braziliense, a cantora falou sobre a sequência de novidades na carreira e a expectativa para a apresentação na capital federal.

“Tem muita coisa boa acontecendo e muita novidade incrível. É a minha primeira turnê, a abertura do show do ZAYN no Nubank Parque e também a primeira vez que toco em um festival. É um momento de experiências novas e únicas. Estou muito ansiosa para tocar nesse festival, que marca o início da turnê. Vai ser incrível”, afirmou GIANA.

No espetáculo, a artista apresenta as músicas do álbum “FELÍDIA”, projeto inspirado no universo dos felídeos e em características como liberdade, coragem, independência e autenticidade. A proposta é transportar para o palco não apenas as canções, mas também a identidade visual e emocional que acompanha o trabalho.

A conexão entre o conceito do álbum e a atmosfera do Capital Moto Week foi um dos elementos que mais animaram GIANA durante a preparação da apresentação. A cantora também será a única mulher entre os headliners do evento.

À coluna, ela destacou o simbolismo dessa presença no festival e a relação entre o palco e o conceito de “FELÍDIA”.

“Acho importante levar o universo de ‘FELÍDIA’ para esse show porque ele combina com o festival. Existe essa adrenalina, essa ideia de independência, coragem e autenticidade. Ser também a única mulher headliner do evento é algo que vou carregar no peito com muito amor. Acho que o público vai gostar. Estou preparando tudo com muito carinho e emoção”, declarou.

A estreia em Brasília antecede outro compromisso importante da agenda da cantora. No dia 10 de outubro, GIANA será responsável pela abertura da apresentação de ZAYN em São Paulo, no Nubank Parque.

Depois do Capital Moto Week, a turnê “FELÍDIA” segue por Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo, ampliando ao vivo o universo apresentado pela cantora em seu mais recente trabalho.

O Capital Moto Week acontece no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília. Os ingressos para o festival estão disponíveis pela Bilheteria Digital.