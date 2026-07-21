Aerolooks de férias: como viajar com estilo e conforto inspirado nas famosas

Viajar de avião deixou de ser apenas uma questão de conforto. O aerolook ganhou espaço como uma extensão do estilo pessoal, mostrando que é possível enfrentar horas de voo com produções sofisticadas, funcionais e cheias de personalidade. Famosas como Bruna Marquezine, Sandy, Larissa Manoela e Virginia Fonseca mostram diferentes formas de apostar em looks de aeroporto que equilibram elegância e praticidade. A escolha de peças atemporais, tecidos confortáveis e acessórios bem pensados transforma até as produções mais básicas em visuais marcantes.

Para a influenciadora de moda Melissa Biscoto, o segredo está em encontrar o equilíbrio entre estética e bem-estar. "O aerolook precisa acompanhar a rotina da viagem: ser confortável para passar horas sentada, mas também transmitir estilo e identidade. A escolha das peças certas faz toda a diferença para se sentir bem do embarque até a chegada ao destino", afirma.

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Segundo Melissa, peças versáteis são essenciais para quem quer viajar com estilo. Calças de bom caimento, camisetas básicas, tênis confortáveis e uma terceira peça, como blazer, trench coat, jaqueta ou cardigã, ajudam a criar combinações que funcionam tanto no avião quanto na chegada ao destino.

"Uma sobreposição bem escolhida resolve a questão das mudanças de temperatura e ainda acrescenta informação de moda ao visual. O trench coat, por exemplo, é uma peça clássica que protege do frio do ar-condicionado e deixa a produção mais sofisticada", explica.

Bruna Marquezine é uma das referências recentes de aerolook elegante e minimalista. Ao retornar de uma viagem internacional, a atriz apostou em uma produção com peças clássicas, como trench coat, regata branca, acessórios sofisticados e bolsa estruturada. O visual reforça uma tendência que vem ganhando força: investir em itens básicos, mas com bom corte e acabamento.

"Não é preciso usar peças de grandes marcas para conseguir esse efeito. Uma camiseta branca de qualidade, uma boa calça e acessórios que conversem entre si podem transformar completamente uma produção. O mais importante é entender o próprio estilo e escolher peças que façam sentido para a rotina", destaca Melissa.

Outras famosas também mostram diferentes caminhos para o look de viagem. Virginia Fonseca apostou em uma jaqueta xadrez como ponto de destaque, combinada com peças neutras. Larissa Manoela escolheu uma paleta de tons terrosos, enquanto Sandy mostrou que o clássico preto continua sendo uma escolha elegante e atemporal.

Nos pés, o tênis permanece como um dos grandes aliados dos voos longos. Modelos minimalistas, brancos ou com inspiração retrô garantem conforto sem deixar o visual sem graça. Sandálias baixas e papetes também podem funcionar, desde que priorizem o bem-estar.

Para montar um aerolook funcional, Melissa recomenda investir em peças-chave: uma camiseta básica de qualidade, uma calça confortável, um calçado versátil, uma terceira peça para mudanças de temperatura e uma bolsa prática. "A influência das redes sociais ajudou a transformar os looks de aeroporto em uma verdadeira tendência de moda".

Ela destaca que elebridades e criadores de conteúdo passaram a mostrar que viajar com conforto não significa abrir mão da elegância. "Mais do que seguir uma tendência, o importante é vestir algo que faça a pessoa se sentir segura e confortável. Um bom aerolook é aquele que acompanha a viagem e valoriza a identidade de quem usa", finaliza Melissa Biscoto.