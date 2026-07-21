Daniela Albuquerque recebe surpresa de aniversário com bolo assinado pelo chef Douglas Volpy

A apresentadora Daniela Albuquerque foi surpreendida por sua equipe de produção com uma emocionante comemoração antecipada de aniversário. Daniela, que celebra mais um ano de vida no dia 22 de julho de 2026, recebeu uma homenagem especial nos bastidores, marcada por carinho, emoção e, claro, um bolo exclusivo.

O bolo foi assinado pelo chef e cake designer Douglas Volpy, conhecido como o “Boleiro dos Famosos”. Há anos, o confeiteiro é responsável por criar os bolos de aniversário da apresentadora, transformando cada celebração em um momento único e memorável.

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Mantendo a tradição, Douglas Volpy fez questão de participar da surpresa preparada pela equipe de produção, reforçando a amizade e o carinho que construiu ao longo dos anos com Daniela Albuquerque.

Reconhecido por seu trabalho na confeitaria artística e por assinar bolos de personalidades da televisão e do entretenimento, Douglas Volpy mais uma vez levou sofisticação, sabor e criatividade para celebrar uma data tão especial.

A comemoração foi marcada por momentos de alegria e emoção, demonstrando o carinho da equipe pela apresentadora e consolidando uma tradição que se renova a cada aniversário.