Cíntia Lima e Vanessa Rabelo prestigiam festa que revive os anos 90 na Krypton Remember

Criada em 2017 para reviver o clima da casa noturna paulistana dos anos 80 e 90, a Krypton Remember tem como proposta realizar duas edições por ano. Em 2026, porém, serão três. A próxima, intitulada “The Summer is Magic”, acontece em novembro, na capital paulista.

No último fim de semana, São Paulo recebeu a edição especial “Krypton Remember 30 anos – Winter 2026”, que reuniu um grande público e teve como destaque o show da banda Sect, liderada pela vocalista Patrícia Coelho. O evento contou com a presença de nomes conhecidos, como a repórter de TV Cíntia Lima e a locutora da Alpha FM Vanessa Rabelo. A pista foi comandada por DJs renomados, entre eles DJ Boxa, DJ Daniel Ribeiro, DJ Rogério Carrila, DJ Edu Parez e DJ Torrada, garantindo a energia da festa até o fim.

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O evento mantém a identidade da Krypton original, reunindo gerações que cresceram ao som do Eurodance, dance music e flashbacks. As festas costumam acontecer em espaços sofisticados da cidade, em formato matinê/sunset, a partir das 16h. Os ingressos são vendidos pela plataforma Sympla.

A Krypton Remember comemorou três décadas da casa noturna e transformou a pista em uma verdadeira máquina do tempo. O organizador Léo Silva, conhecido nos anos 90 como o “céu da festa”, e DJ Torrada comandaram a noite. O resultado foi uma pista tomada por um público com mais de 35 anos, dançando e se reencontrando após décadas. “É uma festa em que as pessoas voltam naquela época muito feliz da vida, sem grandes preocupações”, conta Léo. O promotor conta que a “label” da casa original é mantida o tempo todo, desde a abertura da casa, até o repertório.

Silva faz seu apelido de “céu da noite” valer até hoje, mas ele discorda do rótulo. “Eu não acho que eu seja o céu, mas o guardião dessa noite. Sou casado, pai de família, e conquistei tudo que tenho com esse ‘feeling’. Eu parei com as noites, mas elas não saíram de mim”, pontua.

Além dos shows, sempre trazendo atrações que marcaram presença na Krypton original, com a trilha sonora fiel aos anos 90. E é assim que a chamada “festa da nostalgia” acontece, oferecendo um mergulho coletivo em memórias que fizeram história.

Nos bastidores, Léo reforça que a missão continua a mesma: “Nessa última, um dos momentos que me fizeram arrepiar foi quando tocou “Estoy Aquí”, da Shakira, e o DJ abaixou o som. Então, a galera continuou cantando a música, como era feito na época. Foi lindo”. Ele ressalta que quando solta Technotronic, a pista inteira levanta a mão. “É automático. Não tem como não se emocionar”.

Ele adianta que a ideia para o futuro é fazer um festival com a Krypton Remember. “Não é para agora, tudo ao seu tempo. Mas para as próximas edições terão atrações que a galera vai amar reviver”, finaliza o promotor.