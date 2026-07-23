Fim dos dentes super brancos? Famosos ajudam a impulsionar busca por sorrisos mais naturais

Durante anos, dentes extremamente brancos, grandes e perfeitamente alinhados dominaram os consultórios odontológicos, as redes sociais e as transformações exibidas por celebridades. O chamado “sorriso perfeito” passou a ser associado a uma aparência uniforme, muitas vezes marcada por tonalidades muito claras e formatos semelhantes.

Agora, esse padrão começa a perder espaço para uma nova tendência: sorrisos mais naturais, personalizados e compatíveis com as características de cada rosto.

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As recentes mudanças no sorriso de celebridades e influenciadores como Virginia Fonseca, Bruna Biancardi, Davi Brito e Beatriz Reis ajudam a colocar o assunto em evidência. Cada transformação rapidamente gera comentários, comparações e curiosidade entre seguidores, contribuindo para aumentar o interesse por lentes de porcelana, clareamentos, alinhadores invisíveis e outros tratamentos odontológicos.

Mais do que simplesmente deixar os dentes mais brancos, porém, a tendência atual valoriza aspectos como proporção, formato, equilíbrio facial e naturalidade. O objetivo deixou de ser reproduzir um sorriso padronizado para buscar um resultado que respeite a identidade e as características individuais de cada paciente.

A mudança também acompanha uma transformação no comportamento do público. Com o crescimento das redes sociais, das reuniões por vídeo e da exposição constante da própria imagem, o sorriso passou a ocupar um espaço ainda mais importante na maneira como as pessoas se apresentam e se comunicam.

Nos negócios, no esporte, no entretenimento e em diversas outras áreas, a percepção transmitida ao público não depende apenas de talento, conhecimento ou desempenho profissional. A postura, a comunicação e a segurança ao falar também contribuem para a construção da imagem pessoal.

Nesse contexto, um sorriso saudável, harmônico e natural passou a ser visto como um aliado da confiança e da autoestima.

Especialistas destacam que a odontologia estética evoluiu significativamente nos últimos anos. O foco deixou de ser a busca por dentes extremamente brancos e iguais para dar lugar a tratamentos personalizados, que consideram o formato do rosto, a idade, a estrutura dos dentes, a mordida e as necessidades de cada paciente.

Segundo o cirurgião-dentista Dr. Johnny Moraes, que atende na Bayview Dentistry, na Flórida, o conceito de harmonização do sorriso vai muito além da estética.

“Quando falamos em harmonização do sorriso, estamos falando de equilíbrio, funcionalidade e saúde. O objetivo não é criar um sorriso perfeito, mas um sorriso que respeite as características de cada paciente, aumente sua confiança e preserve sua saúde bucal a longo prazo”, explica.

Naturalidade ganha espaço nos consultórios

Durante muito tempo, a odontologia estética foi marcada pela procura por tonalidades muito claras e dentes com formatos praticamente idênticos. Esse modelo, frequentemente associado ao sorriso de artistas e influenciadores, acabou sendo reproduzido por pacientes que buscavam transformações rápidas e bastante visíveis.

Atualmente, a procura tem caminhado em outra direção. Resultados mais discretos, com tonalidades menos artificiais, formatos personalizados e pequenas características naturais passaram a ser mais valorizados.

Isso não significa o fim dos clareamentos ou das lentes de porcelana, mas uma mudança na maneira como esses tratamentos são planejados. Em vez de aplicar o mesmo padrão a todos os pacientes, o objetivo é compreender como o sorriso se relaciona com o restante do rosto.

A cor dos dentes, por exemplo, precisa considerar fatores como o tom da pele, a idade e as características faciais. Já o tamanho e o formato devem respeitar a proporção dos lábios, da gengiva e da face.

A influência das celebridades continua presente, mas especialistas reforçam que o sorriso de uma personalidade conhecida não pode simplesmente ser copiado.

Cada pessoa possui uma estrutura dentária diferente, além de condições específicas de gengiva, mordida e saúde bucal. Por isso, um tratamento que funciona para uma celebridade pode não ser o mais indicado para outro paciente.

Tecnologia permite tratamentos mais personalizados

Os avanços da odontologia digital também contribuíram para essa mudança. Recursos tecnológicos permitem realizar diagnósticos mais detalhados, analisar o sorriso em diferentes ângulos e planejar o resultado com maior precisão.

Imagens digitais, escaneamentos e simulações ajudam o profissional a compreender a relação entre dentes, lábios e rosto antes mesmo do início do tratamento. Dessa forma, é possível reduzir improvisos e desenvolver soluções mais compatíveis com as necessidades individuais.

De acordo com Dr. Johnny, os avanços da odontologia digital tornaram o planejamento dos tratamentos mais preciso, seguro e personalizado.

“A tecnologia revolucionou a odontologia ao oferecer diagnósticos mais detalhados e planejamentos muito mais previsíveis. Mas o fator mais importante continua sendo entender cada paciente e desenvolver um tratamento individualizado, com resultados naturais”, afirma.

Entre os procedimentos mais procurados estão lentes de porcelana, alinhadores invisíveis, clareamento dental, implantes e reabilitação oral completa.

A escolha do tratamento, no entanto, deve partir de uma avaliação profissional. Em alguns casos, pequenas correções podem produzir o resultado desejado sem a necessidade de intervenções mais amplas.

Um paciente interessado em melhorar a aparência do sorriso pode precisar apenas de um clareamento, de uma restauração pontual ou de um tratamento ortodôntico. Em outras situações, pode ser necessário combinar diferentes procedimentos para recuperar estética e funcionalidade.

Sorriso também se tornou parte da imagem pessoal

A valorização do sorriso não está restrita ao universo das celebridades. Profissionais de diferentes áreas passaram a dar mais atenção à forma como se apresentam em reuniões, entrevistas, vídeos e eventos.

A exposição digital ampliou a percepção sobre detalhes da própria imagem. Câmeras de celulares, videoconferências e conteúdos publicados diariamente fizeram com que muitas pessoas observassem com mais frequência a própria aparência ao falar e sorrir.

Esse movimento ajudou a aumentar a procura por tratamentos odontológicos que unem saúde e estética. Para muitos pacientes, sentir-se confortável com o sorriso melhora a maneira como se comunicam e se posicionam em situações profissionais e pessoais.

O sorriso passou, assim, a ser percebido como parte da identidade visual e da marca pessoal. Isso não significa buscar perfeição, mas encontrar um resultado que transmita cuidado, segurança e autenticidade.

Estética não substitui os cuidados com a saúde

Apesar do crescimento da odontologia estética, especialistas alertam que nenhum procedimento deve substituir os cuidados preventivos.

Consultas periódicas continuam sendo fundamentais para identificar e prevenir cáries, doenças gengivais, problemas de mordida e outras condições que podem comprometer os dentes.

Antes de realizar clareamentos, lentes, alinhadores ou qualquer tratamento estético, é necessário avaliar a saúde da gengiva, a estrutura dentária e as condições gerais da boca.

Um sorriso claro e alinhado não significa necessariamente um sorriso saudável. Inflamações, sangramentos, acúmulo de placa e problemas funcionais podem continuar presentes mesmo quando a aparência externa parece satisfatória.

Por isso, especialistas reforçam que o resultado estético deve ser consequência de um planejamento que considere também a funcionalidade e a saúde a longo prazo.

“Um sorriso confiante influencia muito mais do que a aparência. Ele melhora a forma como a pessoa se comunica, fortalece sua segurança nas relações profissionais e pessoais e contribui diretamente para a autoestima. Muitas vezes, a confiança começa quando alguém se sente confortável para sorrir”, conclui Dr. Johnny Moraes.

A expectativa é que a procura por tratamentos personalizados continue crescendo nos próximos anos, impulsionada pelas transformações exibidas nas redes sociais e pela maior conscientização sobre a relação entre saúde bucal, autoestima e qualidade de vida.

O sorriso muito branco e padronizado pode até continuar presente, mas deixa de ser a única referência. A tendência agora aponta para resultados mais equilibrados, discretos e naturais, capazes de valorizar a aparência sem apagar as características individuais de cada pessoa.