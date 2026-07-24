Às vésperas do Miss Universe Brasil, Jessyka Laynne dá conselhos às candidatas

Modelo Jessyka Laynne aponta o que pode fazer diferença na disputa pela coroa nacional - (crédito: Divulgação)

A poucos dias da final do Miss Universe Brasil 2026, que acontece neste sábado, 25 de julho, em São Paulo, com transmissão pela Record, Jessyka Laynne voltou a Uberlândia, sua cidade natal e o lugar onde deu os primeiros passos no universo dos concursos de beleza.

Foi em Uberlândia que Jessyka conquistou seu primeiro título de Miss e iniciou uma trajetória que, anos depois, a levaria a representar diferentes cidades, estados e o Brasil em competições nacionais e internacionais.

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Atualmente, a mineira soma 15 títulos. Com a experiência acumulada ao longo dos concursos, ela afirma que uma candidata precisa demonstrar muito mais do que beleza para conquistar os jurados.

“É claro que postura, elegância e apresentação são importantes, mas o que realmente diferencia uma candidata é a autenticidade. Não adianta tentar reproduzir o comportamento de outra Miss. Os jurados querem conhecer a história, a personalidade e o propósito daquela mulher”, afirma Jessyka.

Para ela, saber se comunicar também pode ser decisivo. A candidata precisa responder às perguntas com clareza, conhecer os assuntos da atualidade e, principalmente, conseguir transmitir quem é e o que pretende representar caso conquiste a coroa.

“Uma Miss precisa entender que não está disputando apenas um título. Ela pode se tornar porta-voz de projetos, causas e de todo um país. Por isso, é fundamental ter conteúdo, responsabilidade e saber usar a visibilidade que receberá”, explica.

Jessyka também destaca a importância do preparo emocional. Segundo ela, a rotina de uma competição envolve ensaios, avaliações, exposição pública e momentos de muita pressão.

“Nem tudo acontece como planejado. Pode haver nervosismo, uma resposta que não sai exatamente como a candidata gostaria ou algum imprevisto durante o desfile. A diferença está em manter a tranquilidade e seguir em frente com segurança. O comportamento fora do palco também revela muito sobre uma Miss”, acrescenta.

De volta a Uberlândia justamente na semana em que o país conhecerá sua nova representante no Miss Universe, Jessyka relembra que sua própria trajetória começou com uma conquista local.

“Voltar a Uberlândia é reviver memórias e reconhecer a minha história. Foi aqui que conquistei meu primeiro título e dei o primeiro passo de uma caminhada que me levou muito além do que eu imaginava. Mesmo depois de tantas conquistas, minhas raízes continuam sendo parte essencial de quem eu sou”, conclui.