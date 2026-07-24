Dalmi Junior anuncia gravação do DVD 'Minha Verdade' em Brasília

Dalmi Junior anunciou a gravação de seu novo DVD, “Minha Verdade”, marcada para o dia 5 de agosto, na Worlld Brasília. O projeto reúne músicas que representam diferentes momentos da trajetória do cantor e marca uma nova etapa de sua carreira.

O registro contará com as participações especiais de Hungria, Grelo e do grupo Benzadeus, em uma noite dedicada à celebração da música e da caminhada construída por Dalmi até aqui. A produção musical ficará a cargo de Menor DJ e direção de Cavernana.

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Para o artista, o DVD representa um trabalho que traduz sua identidade e sua relação com a música.

”‘Minha Verdade’ é um projeto muito especial porque representa quem eu sou, minha essência e a música que sempre fez parte da minha vida. Poder registrar esse momento em Brasília, ao lado de pessoas que acompanham minha trajetória e ainda dividir o palco com grandes amigos, torna tudo ainda mais significativo. Espero viver uma noite inesquecível e celebrar esse novo capítulo da minha carreira com o público.”, afirma Dalmi Junior.

A gravação acontece a partir das 18h, na Worlld Brasília, e terá estrutura especialmente desenvolvida para o projeto, que será transformado no novo DVD do cantor.

Serviço

Gravação do DVD “Minha Verdade” – Dalmi Junior

Data: 5 de agosto

Horário: 18h

Local: Worlld Brasília – Brasília (DF)