Lis Luciddi encara chef workaholic em novo longa com produção internacional

A atriz Lis Luciddi vive um dos maiores desafios de sua carreira em "O Último Prato", longa-metragem de dramédia dirigido pelo brasileiro radicado na Espanha Misael Cunha.

Na trama, ela interpreta Helena Marino, uma chef de cozinha reconhecida pelo talento e pela dedicação extrema ao trabalho. Acostumada a colocar a profissão acima de tudo, a personagem será confrontada por situações que a obrigam a rever suas escolhas e encontrar um novo significado para a própria vida.

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Além da história, a produção chama atenção pela ousadia técnica. O filme contará com cinco planos-sequência, recurso cinematográfico que acompanha a personagem sem cortes aparentes, mergulhando o público no caos, na pressão e nas emoções vividas por Helena.

Outro diferencial é a dimensão internacional do projeto. A equipe reúne profissionais de seis nacionalidades — Brasil, Espanha, Peru, Colômbia, México e Venezuela —, resultado de uma colaboração que amplia o alcance artístico da produção.

Com estreia prevista para novembro deste ano, "O Último Prato" aposta em uma narrativa sensível sobre recomeços, escolhas e equilíbrio entre vida pessoal e carreira, tendo Lis Luciddi como protagonista de uma história que promete emocionar o público.