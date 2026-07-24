MC Koringa e Buchecha lançam projeto inédito; anúncio aconteceu em show de Ludmilla

A coluna Marina Morais descorbiu que MC Koringa e Buchecha vão dividir o palco em um novo projeto. Batizado de "O Baile é Nosso", o show acontece no dia 31 de outubro, no Qualistage, no Rio de Janeiro.

A novidade será anunciada durante o show de Ludmilla, que acontecerá na noite desta sexta-feira (24). Segundo a coluna, o anúncio será em um telão momentos antes da apresentação da cantora.

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No repertório, MC Koringa e Buchecha prometem reunir os maiores sucessos de suas carreiras. O projeto também contará com participações especiais, cujos nomes ainda não foram divulgados.