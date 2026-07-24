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MÚSICA

MC Koringa e Buchecha lançam projeto inédito; anúncio aconteceu em show de Ludmilla

Novidade foi revelada em um telão antes da apresentação da cantora

MC Koringa e Buchecha - (crédito: Divulgação)
MC Koringa e Buchecha - (crédito: Divulgação)

A coluna Marina Morais descorbiu que MC Koringa e Buchecha vão dividir o palco em um novo projeto. Batizado de "O Baile é Nosso", o show acontece no dia 31 de outubro, no Qualistage, no Rio de Janeiro.

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A novidade será anunciada durante o show de Ludmilla, que acontecerá na noite desta sexta-feira (24). Segundo a coluna, o anúncio será em um telão momentos antes da apresentação da cantora.

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No repertório, MC Koringa e Buchecha prometem reunir os maiores sucessos de suas carreiras. O projeto também contará com participações especiais, cujos nomes ainda não foram divulgados.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 24/07/2026 14:40 / atualizado em 24/07/2026 17:13
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