Movimento frequentado por famosos faz parte da história do motorista que viralizou

O movimento humanitário Legendários, que nos últimos anos ganhou visibilidade por reunir personalidades como Thiago Nigro, Eliezer, Kaká Diniz, Pablo Marçal e Neymar Pai, também faz parte da história de Paulo Amaral, de 37 anos, o motorista que emocionou milhões de brasileiros após um gesto de empatia registrado por câmeras de segurança em Camboriú (SC).

O vídeo, que viralizou nas redes sociais e foi repercutido por veículos de todo o país, mostra o momento em que Paulo desce do carro logo após um acidente de trânsito para abraçar o outro motorista, que estava visivelmente abalado com a situação. A atitude espontânea foi apontada por muitos internautas como um exemplo de humanidade em meio à rotina acelerada.

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O que pouca gente sabe é que Paulo participou do TOP 655 (Track Outdoor de Potencial), experiência promovida pelo Legendários, em maio de 2024, no Vale Europeu, em Santa Catarina. Segundo ele, a vivência representou uma mudança profunda em sua forma de enxergar a vida.

"Foi naquela montanha que tive um encontro verdadeiro com Jesus. O desafio me fez refletir sobre quem eu era, me posicionar como um homem de princípios e decidir viver uma história digna de ser contada", afirma.

Desde então, Paulo segue envolvido com o movimento. Além de ter retornado outras três vezes como voluntário da equipe de serviço, ele já está confirmado para atuar novamente em uma edição do TOP, marcada para setembro.

Para ele, o abraço que comoveu o país foi consequência natural da transformação vivida nos últimos anos.

"Para mim, foi uma atitude natural. Como cristão e Legendário, acredito que viver princípios, cuidar das pessoas e demonstrar amor ao próximo deve fazer parte do dia a dia."

Criado com a proposta de desenvolver liderança, propósito e relacionamentos, o Legendários ganhou notoriedade também pela presença constante de empresários, influenciadores e artistas em suas jornadas. Hoje, o movimento está presente em 24 países e reúne mais de 220 mil participantes em todo o mundo.

Além das imersões de quatro dias em meio à natureza, a organização desenvolve projetos sociais internacionais, como o Águafrica, voltado à ampliação do acesso à água potável em comunidades de Angola e Guiné-Bissau, além de ações de ajuda humanitária em situações de emergência.