Yasmin Santos bate recorde de público e reúne mais de 20 mil pessoas em festival

Mais de 20 mil pessoas acompanharam o show de Yasmin Santos no último sábado (25), no Festival de Inverno de Amparo (SP), em uma apresentação que entrou para a história do evento ao registrar recorde de público. Em uma das noites mais aguardadas da programação, a cantora transformou a arena em um grande coro ao reunir sucessos que marcaram sua trajetória e canções do recém-lançado álbum "Intuição".

Do início ao fim, o público cantou em uníssono faixas como "Intuição", "Saudade Nível Hard", "Saudade Intrusa", "200 Anos" e outros grandes sucessos, confirmando o excelente momento vivido pela artista. A recepção às músicas do novo projeto também evidenciou a força de "Intuição", que vem conquistando espaço entre os fãs desde o lançamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Realizado entre os dias 9 e 26 de julho, o Festival de Inverno de Amparo é um dos principais eventos culturais do interior paulista. A apresentação de Yasmin Santos foi um dos grandes destaques desta edição e reforçou seu protagonismo no cenário sertanejo. Após uma breve pausa na agenda, a cantora retoma a turnê levando o repertório de "Intuição" para novas cidades do país.