Zezé Di Camargo reúne público recorde em Itajaí durante a Festa do Patrono

Zezé Di Camargo protagonizou uma noite histórica neste sábado (25), ao reunir um público recorde durante a Festa do Patrono, em Itajaí (SC). A apresentação da turnê "Rústico" levou emoção, nostalgia e grandes sucessos da carreira para uma multidão que acompanhou cada canção do início ao fim.

Em um dos maiores públicos já registrados na história do evento, o sertanejo foi recebido com entusiasmo pelos fãs, que cantaram em coro clássicos que marcaram gerações e também prestigiaram as músicas do seu projeto solo.

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No repertório, Zezé apresentou uma sequência de sucessos que emocionou o público, com “No Dia Em Que Eu Saí de Casa”, “Fera Mansa”, “Menina Veneno”, “Faz Mais Uma Vez Comigo”, “Me Leva pra Casa”, “Cada Volta É Um Recomeço”, “Dou A Vida Por Um Beijo”, “Sem Medo de Ser Feliz”, “Pra Não Pensar Em Você”, “Toma Juízo”, “Preciso Ser Amado”, “É o Amor”, “Frente Fria”, “Mentes Tão Bem”, “Será Que Foi Saudade”, “Salva Meu Coração”, “Diz Pro Meu Olhar”, “Coração Está Em Pedaços”, “Antes De Voltar Pra Casa”, “Pare”, “Estrada Da Vida”, “Do Outro Lado Da Cidade”, “Irmão Da Lua E Das Estrelas”, “Você Vai Ver”, “Pão De Mel”, “Sonho De Amor”, “Mexe, Mexe Que É Bom” e “Flores Em Vida”, transformando a Festa do Patrono em um grande espetáculo de música e celebração.

A apresentação também destacou “Irmão Da Lua E Das Estrelas”, faixa que vem conquistando o público e já ultrapassa 150 milhões de visualizações no YouTube, reforçando a fase atual da carreira de Zezé Di Camargo.

A passagem por Itajaí reafirma o carinho do público catarinense pelo artista e consolida a turnê "Rústico" como um dos grandes destaques da agenda de shows de Zezé Di Camargo pelo Brasil