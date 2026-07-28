Victoria Monét anuncia lançamento de seu novo álbum 'Frequency of Love'

A cantora, compositora e produtora Victoria Monét anunciou o lançamento de seu próximo álbum de estúdio. Intitulado Frequency of Love, o projeto chega às plataformas digitais no dia 2 de outubro, pelo selo Lovett Music/RCA Records.

Junto com o anúncio, a artista disponibilizou o single inédito Reach Out, produzido por seus colaboradores de longa data Kaytranada e D’Mile. A faixa também ganhou um videoclipe dirigido por Dave Meyers, com coreografia assinada por Sean Bankhead, destacando a performance de Monét como cantora e dançarina.

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Com influências do R&B, Reach Out combina harmonias marcantes e uma mensagem de autoconfiança, abordando um relacionamento amoroso sob a perspectiva feminina. A música dá sequência à nova fase da artista, iniciada com o lançamento do single Let Me, divulgado no começo deste ano.

O anúncio de Frequency of Love acontece após um período de destaque na carreira de Victoria Monét. Em junho, Let Me alcançou o primeiro lugar na parada Billboard Adult R&B Airplay. Além disso, a cantora participou como atração de abertura da turnê The Romantic Tour, de Bruno Mars, em apresentações realizadas pela Europa e pelo Reino Unido.

O novo álbum sucede JAGUAR II: Deluxe, lançado em 2024 como continuação do premiado JAGUAR II, trabalho que rendeu à artista três prêmios Grammy. Agora, Victoria Monét inicia uma nova etapa da carreira com um projeto inédito, previsto para chegar ao público no início de outubro.