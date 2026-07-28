O novo luxo do turista brasileiro não é hotel cinco estrelas, afirma influencer Estevam Pelo Mudo

Durante muito tempo, a viagem perfeita era aquela que rendia uma sequência de fotos diante dos principais cartões-postais. Hoje, para um número crescente de brasileiros, o roteiro ideal começa antes mesmo do embarque, passa por reservas feitas com antecedência e inclui experiências capazes de revelar a cultura local. A mudança de comportamento tem transformado a forma como os brasileiros exploram a Europa e encontra na Itália um de seus principais retratos neste verão.

Quem acompanha essa virada de perto é Lucas Estevam, criador do perfil Estevam Pelo Mundo, que reúne mais de dois milhões de seguidores mostrando destinos ao redor do mundo. Depois de mais de uma década produzindo conteúdo sobre viagens, ele percebe que o público deixou de buscar apenas os lugares mais famosos e passou a querer entender o que existe além deles.

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“O brasileiro descobriu que viagem boa é a que ele consegue conversar com o garçom, entender o metrô e pedir a conta sem passar vergonha. Quando reserva um passeio guiado, ele está comprando contexto junto com o ingresso”, afirma.

Segundo ele, o desejo de viver o destino substituiu, em parte, a antiga corrida para cumprir uma lista de atrações. Entram em cena tours gastronômicos, visitas guiadas, pequenas experiências conduzidas por moradores e roteiros que ajudam o viajante a compreender a história, os costumes e até detalhes práticos que dificilmente aparecem em um guia tradicional.

Os números ajudam a explicar por que essa transformação chama atenção. Dados da plataforma de turismo Civitatis mostram que a Itália registrou um crescimento de 71% no número de viajantes brasileiros em julho de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. No mesmo intervalo, as reservas de atividades aumentaram 51%, indicando que boa parte dos turistas já desembarca com ingressos, passeios e deslocamentos organizados.

Roma, Florença, Veneza e a Costa Amalfitana continuam entre os destinos preferidos, mas a lógica da viagem mudou. Em vez de decidir a programação ao chegar ao hotel, muitos brasileiros preferem garantir antecipadamente a entrada no Vaticano, reservar experiências gastronômicas ou contratar visitas em grupos menores para evitar filas e aproveitar melhor o tempo.

O comportamento acompanha um momento de maior disposição para investir nas viagens internacionais. No primeiro trimestre de 2026, os gastos de brasileiros no exterior somaram US$ 6,04 bilhões, alta de 21,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o Banco Central. É o maior valor para um início de ano desde o começo da série histórica, em 1995.

Além da retomada do consumo, a tecnologia também mudou a maneira de planejar férias. Pesquisa de preços, avaliações de outros viajantes, escolha de guias e reservas passaram a acontecer no celular semanas antes da viagem. De acordo com a Serasa Experian, o Brasil reúne 17,9 milhões de pessoas com perfil viajante em 2026, sendo que 91,7% desse público demonstra alta propensão às compras digitais.

Na prática, isso significa que o roteiro ficou mais personalizado. Uma visita a um museu pode ser combinada com um tour gastronômico em um bairro residencial. Um passeio por Veneza pode incluir histórias sobre a cidade contadas por um guia local, em vez de apenas um trajeto pelas áreas mais movimentadas. A viagem continua passando pelos monumentos, mas já não termina neles.

Para Lucas Estevam, essa mudança representa uma nova relação do brasileiro com o turismo. “As pessoas perceberam que conhecer um destino vai muito além de marcar presença. Entender como a cidade funciona, descobrir lugares frequentados pelos moradores e voltar para casa com histórias faz a experiência valer muito mais.”

Se a Itália se tornou um dos principais laboratórios dessa tendência, o movimento parece refletir uma mudança mais ampla. O viajante brasileiro segue interessado nos grandes clássicos da Europa, mas cada vez mais disposto a trocar a pressa pelo contexto e a fotografia perfeita pela sensação de realmente conhecer o lugar.