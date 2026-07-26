Ator Bernardo Prado celebra nova fase da carreira musical

Conhecido pelo público por interpretar Benjamin na novela 'A Caverna Encantada', do SBT, o ator Bernardo Prado vive uma nova fase em sua trajetória artística. Além da atuação, o jovem talento dá um novo passo na carreira musical por meio de uma parceria com a AgroPlay.

Para marcar esse novo momento, ele foi convidado a conhecer de perto a estrutura da empresa em Londrina (PR), incluindo o escritório da companhia e o rancho da cantora Ana Castela.

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Durante três dias, o artista viveu uma experiência especial ao lado da equipe, conhecendo mais sobre a história do projeto, acompanhando a rotina do local e participando de momentos de integração. Para Bernardo, a oportunidade representa a realização de um sonho.

“Receber o convite foi uma felicidade, uma honra, algo que jamais imaginei que pudesse acontecer na minha vida. E estar lá foi tão incrível, foi uma experiência única de muita felicidade e de muita gratidão”, contou.

Entre os momentos que mais marcaram a viagem, Bernardo destaca o contato com a natureza e a oportunidade de conhecer de perto toda a estrutura da empresa.

“O que eu mais gostei foi conhecer a história da empresa, conhecer o escritório da minha chefa (a Ana Castela), conhecer o rancho, o contato com a natureza, fazer carinho nos bichinhos e alimentar os bichinhos bebês.”

A experiência também foi especial pelas memórias criadas durante os dias em Londrina. Para o jovem artista, cada detalhe ficará guardado com carinho.

“Eu pude conhecer tanto o escritório quanto o rancho e ali pude ver o quanto Deus é bom na minha vida. Deus cuida de cada detalhe. Todos os momentos vão ficar na minha memória. Brincar com meus amigos na chuva, participar das gincanas foi muito legal também, mas ganhar meu chapéu da Ana Castela foi o momento mais especial para mim.”

Vivendo essa nova etapa da carreira, Bernardo revelou, por fim, que já está desenvolvendo um novo projeto musical, mas ainda mantém os detalhes em segredo: “Estamos vivendo momentos mágicos e muito especiais. Vamos plantando sementinhas para poder colher coisas bonitas mais para frente, né? Estamos desenvolvendo um projeto com música”.

“Eu ainda não posso falar muito, mas também é a realização de mais um sonho e logo, eu prometo que será logo, eu vou contar tudo para vocês”, conclui.

