Influenciadora e dançarina Larissa Ávila reflete sobre padrões que limitam mulheres

A pressão para corresponder a padrões de comportamento e aparência ainda faz parte da realidade de muitas mulheres, especialmente daquelas que trabalham com imagem e entretenimento. Para a influenciadora e dançarina Larissa Ávila, o desafio vai além da exposição nas redes sociais e passa pelos estereótipos que ainda cercam a profissão.

Natural de Recife, Larissa reúne mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e construiu a carreira unindo a dança à produção de conteúdo digital. Ao longo dessa trajetória, afirma ter sido alvo de críticas relacionadas ao corpo, às roupas que veste e à escolha profissional, experiências que a levaram a refletir sobre a necessidade de romper com padrões impostos pela sociedade.

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"Durante muito tempo eu me preocupava com o que as pessoas pensavam. Parecia que sempre existia uma regra sobre como uma mulher deveria se vestir, falar ou se comportar. Com o tempo, entendi que viver tentando atender às expectativas dos outros é abrir mão da própria identidade", afirma.

Segundo Larissa, mulheres que trabalham com dança ainda enfrentam julgamentos que frequentemente desconsideram o preparo, a disciplina e o empreendedorismo necessários para construir uma carreira no ambiente digital. Para ela, ainda existe uma tendência de reduzir o trabalho feminino à aparência.

"Muita gente olha apenas para o resultado final e esquece que existe estudo, dedicação, planejamento e muito trabalho por trás de cada conteúdo. Ainda há quem desvalorize a profissão simplesmente porque ela envolve dança ou redes sociais", diz.

A influenciadora acredita que a cobrança estética também pesa de forma desproporcional sobre as mulheres. Na avaliação dela, a pressão para se encaixar em padrões pode comprometer a autoestima e impedir que muitas pessoas expressem quem realmente são.

"Hoje eu não sinto mais necessidade de me encaixar em padrões para ser aceita. Entendi que minha autenticidade vale muito mais do que qualquer expectativa criada pelos outros. Quanto mais a gente tenta agradar todo mundo, mais se afasta de si mesma."

Com a visibilidade conquistada nas redes sociais, Larissa afirma que busca incentivar outras mulheres a valorizarem a própria trajetória e a não permitirem que opiniões externas determinem suas escolhas.

"Quero que outras mulheres entendam que elas não precisam mudar quem são para conquistar respeito. A nossa força está justamente na liberdade de fazer escolhas e viver de acordo com aquilo em que acreditamos."