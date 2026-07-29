Nova revelação do axé music, Marah suspende agenda por orientação médica

A cantora Marah, que vem ganhando relevância nacional com o hit "Oi, Amor", está afastada das atividades profissionais.

A informação foi divulgada pela MRA Shows e Produções Artísticas, responsável pela carreira da cantora. A equipe não revelou detalhes sobre o tratamento e finalizou a nota com "Nos vemos em breve".

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Segundo a empresa, a decisão foi tomada para garantir a plena recuperação e o bem-estar de Marah. Nesse intervalo, as apresentações serão reorganizadas com contratantes, parceiros e demais envolvidos.

Fãs e amigos deixaram mensagens como "Te prescrevo uma dose gigantesca de pensamentos positivos" e "Conte com a gente".

Recentemente, a artista foi destaque na revista Caras, que traz o ator Felipe Simas e a família na capa. Na seção Cozinha de Caras, ela compartilhou uma receita de pé de moleque e convidou os leitores a "saborear ouvindo um bom sertanejo e um forró animado".