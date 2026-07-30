Famosos se reúnem em celebração marcada por shows e encontros no Paraná

Rolândia (PR) foi palco de um dos encontros mais prestigiados do entretenimento no estado neste fim de semana. A celebração promovida pelo cantor Kaddu Smith e pelo comunicador Val Couto reuniu artistas de diferentes gerações, personalidades da televisão, influenciadores e convidados de várias partes do país em uma noite marcada por música, reencontros e apresentações especiais.

Entre os nomes que chamaram a atenção do público esteve Gretchen. Recebida com entusiasmo, a artista levou seus principais sucessos ao palco e transformou o ambiente em uma grande pista de dança, sendo uma das atrações mais aguardadas da noite.

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Outro momento de destaque ficou por conta de Fátima Leão. Dona de uma trajetória consolidada na música sertaneja, a cantora emocionou os convidados ao interpretar canções que marcaram gerações e foi aplaudida durante toda a apresentação.

Quem também esteve entre os convidados foi Milene Pavorô. Conhecida do grande público pela televisão, ela conquistou o público pela simpatia, atendendo fãs e participando da celebração em clima descontraído.

A programação reuniu ainda apresentações de Jean & Marcos, que reviveram sucessos que marcaram os anos 1990, da cantora Jayne, de João Marcos & Renan, Beth Guzzo, Laine Assunção, Elaine Cristina, Bonde Sertanejo e Grupo Chamamento. O encerramento ficou por conta do DJ Internacional Midiel, que comandou a pista até a madrugada.

Anfitrião da noite, Kaddu Smith também subiu ao palco para um show especial de aproximadamente uma hora, enquanto Val Couto abriu a sequência de apresentações interpretando algumas canções para os convidados.

Além dos shows, o evento reuniu empresários, influenciadores, profissionais da comunicação e convidados de diversas cidades, reforçando o caráter de confraternização e os encontros entre artistas de diferentes estilos e gerações.

Com uma programação diversificada e um elenco de convidados conhecidos nacionalmente, a celebração movimentou Rolândia e entrou para o calendário de eventos que reuniram grandes nomes da música brasileira no Paraná em 2026.