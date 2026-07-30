Miss Julia Gama e Victor Oliveira vivem clima de romance em ensaio pré-wedding

A contagem regressiva já começou. Após oficializar a união no casamento civil com o empresário Victor Oliveira, presidente do Grupo 3F, conglomerado que atua nos setores de mineração e call center, além de ser proprietário e presidente do North Sport Clube, a atriz, empresária e Miss Brasil 2020 Julia Gama vive agora um dos momentos mais especiais dos preparativos para a cerimônia e a recepção, marcada para o dia 3 de setembro, no Teatro L'Occitane, em Trancoso (BA), onde o casal receberá cerca de 400 convidados.

Para celebrar essa nova etapa, os noivos escolheram um cenário à altura do momento: a Maison Terroir, no interior de São Paulo, para realizar o ensaio pré-wedding. Instalado na histórica Fazenda Boa Esperança, fundada em 1870, o complexo reúne 800 hectares de natureza exuberante e arquitetura centenária.

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Em clima de romance, o casal percorreu alguns dos espaços mais emblemáticos da propriedade em um ensaio repleto de sofisticação e emoção. As fotografias ficaram a cargo de Mayckon Santos, enquanto o vídeo foi produzido pela 7 Chaves Filmes. A beleza de Julia foi assinada pelo expert Felipe Caxito.

Durante o ensaio, Julia surgiu deslumbrante em três composições cuidadosamente selecionadas pelo Stylist Jeff Ferrari, que traduziram diferentes momentos da sessão de fotos, sempre com muita elegância e delicadeza. O grande destaque foi o terceiro look: um moderno vestido fluido criado pela estilista Julia Pak, que também assinará o vestido da noiva para a cerimônia em Trancoso. Victor Oliveira também apostou em produções sofisticadas, imprimindo sua identidade e harmonizando perfeitamente com cada proposta dos registros.

"Esse ensaio eterniza o amor e a verdade que estamos vivendo. Foi um momento para desacelerarmos, vivermos essa fase a dois e criarmos lembranças que vamos guardar para sempre. Estes momentos só reforçam nossa certeza de passarmos a vida inteira juntos e cada detalhe nos fez sentir ainda mais próximos do grande dia. Estamos vivendo tudo com muita emoção e intenção, e não vemos a hora de celebrar nosso amor ao lado das pessoas queridas que fazem parte da nossa história", afirma Julia Gama.

Os preparativos para o casamento seguem em ritmo intenso. A celebração acontecerá no Teatro L'Occitane, um dos cenários mais exclusivos de Trancoso, e promete reunir familiares, amigos e convidados especiais em uma cerimônia marcada pela elegância e pela emoção. O evento está sendo cuidadosamente planejado pelo cerimonialista Junior Donatto, conhecido por assinar celebrações de grandes personalidades brasileiras, que coordena cada detalhe para transformar o casamento em uma experiência inesquecível.

A programação contará com uma grande orquestra durante a cerimônia e também na abertura da festa, além de duas atrações musicais que prometem animar a noite e tornar a celebração ainda mais memorável.