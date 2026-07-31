Atriz mirim Laura Chuff conquista papel na próxima novela das 7 da TV Globo

Aos 8 anos, Laura Chuff está prestes a viver um dos momentos mais importantes de sua carreira. A atriz integra o elenco de 'Por Você', próxima novela das 7 da TV Globo, que estreia no dia 18, dando vida à personagem Antonia, filha de Nataniel, interpretado por Adanilo. Na trama, o personagem enfrentará uma intensa disputa para reconquistar a guarda da menina.

Natural de Nilópolis e moradora de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Laura iniciou sua trajetória artística aos 5 anos. O primeiro contato com o teatro surgiu como uma forma de ajudá-la a superar a timidez, mas a experiência rapidamente despertou o desejo de seguir carreira, inspirada pela irmã mais velha.

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A estreia na televisão aconteceu com uma participação na novela Reis. Depois de três anos dedicados ao teatro, Laura passou a integrar o curso de TV e Cinema de Raphael Monteiro, onde realizou um teste que lhe garantiu seu primeiro papel de destaque na TV.

Além da nova novela, a atriz mirim vem construindo uma trajetória diversificada. No audiovisual, participou das produções do canal "Senta que Lá Vem História" e da websérie "Em Cena". Já nos palcos, esteve em montagens como O Ratinho e a Lua, Sítio do Picapau Amarelo – Deu a Louca no Tempo, Carrossel e A Magia do Natal.

Longe dos estúdios e dos teatros, Laura aproveita a infância com atividades que fazem parte da sua rotina, como andar de bicicleta e de patins. Agora, com a chegada da próxima novela das 7 da Globo, a atriz celebra uma nova etapa da carreira e passa a integrar um dos principais projetos da dramaturgia brasileira.