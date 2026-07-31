Belém do Pará é o cenário da nova aposta do Globoplay para o streaming brasileiro

O streaming vive uma fase de expansão no Brasil e, junto com ela, cresce também o interesse por produções que retratam a diversidade cultural do país. Em vez de concentrar suas histórias nos grandes centros urbanos, plataformas têm voltado o olhar para diferentes regiões brasileiras, transformando cidades, tradições e manifestações culturais em protagonistas de novas narrativas.

É nesse contexto que Belém do Pará se torna o cenário da mais nova produção da Glaz para o Globoplay. Intitulada "Brega Story", a série mergulha no universo das aparelhagens e do tecnobrega para contar uma história de sonhos, música e identidade cultural, tendo a capital paraense como elemento central da narrativa.

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Muito além de servir como pano de fundo, Belém ganha protagonismo ao apresentar sua arquitetura, seus espaços históricos, sua musicalidade e a riqueza da cultura amazônica, características que ajudam a construir a atmosfera da produção e reforçam um movimento cada vez mais presente no audiovisual brasileiro: contar histórias genuinamente conectadas às diferentes regiões do país.

A série reúne um elenco formado por Marcos Palmeira, Jesuíta Barbosa, Zaynara, Gaby Amarantos e Fafá de Belém, além de diversos artistas paraenses. A trama acompanha Rubi, personagem interpretada por Zaynara em sua estreia como atriz, uma jovem que deixa o interior para buscar espaço no cenário musical de Belém.

Em sua trajetória, conhece Lana, uma drag queen vivida por Jesuíta Barbosa, até cruzar o caminho de Wanderson, personagem de Marcos Palmeira, um antigo astro do brega que tenta reconstruir sua carreira em um mercado completamente transformado.

Gaby Amarantos interpreta Soraya, uma das maiores referências do gênero, enquanto Fafá de Belém dá vida à personagem Xirley, proprietária da tradicional casa noturna Carruagem, conhecida por acolher jovens artistas em ascensão. O elenco conta ainda com Leonardo Bittencourt, Jhordan Matheus, João The Rocha, Gero Camilo, Diana Klautau, Keyla Gentil, Leoci Medeiros e Nanego Lira, reunindo talentos nacionais e nomes importantes da cena artística paraense.

As gravações aconteceram em alguns dos principais cartões-postais da cidade, como o Ver-o-Peso, Porto Futuro e Theatro da Paz, aproximando a produção do cotidiano dos moradores e valorizando cenários que fazem parte da identidade cultural da capital paraense.

A escolha de Belém também dialoga com a trajetória da Glaz, que completa 20 anos em 2026, consolidada como uma das principais produtoras independentes do audiovisual brasileiro. Ao longo de duas décadas, a empresa construiu um catálogo marcado por sucessos no cinema, na televisão e no streaming, com produções como "De Volta aos 15", "Rensga Hits!", "O Caso Evandro", "Tô Ryca", "Loucas pra Casar" e "O Lado Bom de Ser Traída", sempre apostando em histórias capazes de dialogar com diferentes públicos.

Mais do que lançar uma nova série, a parceria entre Glaz e Globoplay reforça uma tendência crescente do mercado audiovisual: a valorização das identidades regionais como parte da estratégia de produção do streaming brasileiro. Ao colocar Belém no centro da narrativa, "Brega Story" amplia a visibilidade da cultura amazônica e evidencia como histórias locais podem alcançar projeção nacional e conquistar espectadores em todo o país.