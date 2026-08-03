Valentina Couto, de 14 anos, integra o elenco de nova série da Netflix

A atriz Valentina Couto, de 14 anos, faz parte do elenco de “Fúria”, nova série da Netflix, lançada no último dia 29 de julho. A produção é dirigida por José Henrique Fonseca e contou com preparação de elenco de Fátima Toledo, renomada preparadora de atores de filmes como Tropa de Elite, e de Amanda Gabriel, que integrou a equipe de preparação de Ainda Estou Aqui, trabalho que incluiu a preparação de Fernanda Torres.

Na série, Valentina interpreta Paulina, uma adolescente ousada, determinada, corajosa e destemida. A personagem vive em uma casa de acolhimento para crianças e adolescentes, localizada ao lado da Academia Trindade, e passa grande parte do tempo ao lado de seu amigo e treinador Toni, vivido por Fábio Lago.

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É durante uma ida ao lixão, local que costuma frequentar com Toni, que Paulina encontra Marcelo (interpretado por Vinícius Neri) gravemente ferido. Ela corre para pedir ajuda ao treinador, que consegue salvá-lo. Marcelo ganha uma segunda chance de vida, mas perde a memória. A partir desse momento, nasce uma forte amizade entre os dois, e Paulina se torna uma figura importante em sua jornada, trazendo leveza e esperança para sua nova realidade.

Antes de integrar o elenco da série da Netflix, Valentina participou da novela “Terra e Paixão” (2023/2024), da TV Globo, onde interpretou Susy. A atriz também gravou o longa-metragem “A Virada: Ignição da Alma”, vivendo Isabela. A produção da Sony Pictures, realizada no Rio de Janeiro em parceria com os produtores americanos irmãos Kendrick, tem estreia prevista para outubro deste ano nos Estados Unidos e novembro no Brasil.

Ao longo da carreira, Valentina também participou de campanhas publicitárias para grandes marcas, como Reserva, Estrela Brinquedos e Disney, além de fazer participações em programas da TV Globo, entre eles Criança Esperança e Mais Você.