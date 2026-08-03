Jessyka Laynne diz que perdoou ex-Paquita, mas descarta reconciliação: 'Nem todo perdão termina em abraço'

Jessyka Laynne voltou a falar sobre a polêmica envolvendo a ex-Paquita Priscilla Couto, conhecida como Catuxita, e afirmou que decidiu perdoá-la. A ex-Miss Brasil 2015, no entanto, ressaltou que a decisão não representa uma reconciliação nem significa que as duas tenham retomado qualquer tipo de relação.

“O perdão foi uma decisão minha, mas não deve ser confundido com reconciliação ou com a devolução de acesso à minha vida. Eu perdoei para não continuar presa ao que aconteceu, não para fingir que tudo foi normal”, declarou.

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Segundo Jessyka, uma eventual conversa entre as duas somente seria possível caso houvesse sinceridade e reconhecimento sobre os episódios que deram origem à disputa.

“Uma conversa poderia acontecer, mas somente se houvesse sinceridade, reconhecimento e disposição para falar sobre os fatos sem tentar inverter os papéis. Eu estou em paz, mas paz também significa saber colocar limites”, afirmou.

Relembre a história

A polêmica veio a público em setembro de 2024, quando Jessyka publicou um vídeo nas redes sociais acusando Priscilla de procurar seu marido por mensagens e ligações. Segundo a versão apresentada pela modelo, Priscilla teria mantido um relacionamento extraconjugal com ele no passado, quando ele ainda era casado com a ex-mulher, antes de iniciar o relacionamento com Jessyka. Após o término daquele casamento e o início da relação com a ex-Miss Brasil, a ex-Paquita teria continuado tentando contato com ele, inclusive por questões financeiras.

O conflito ganhou novos capítulos após a divulgação de mensagens ofensivas supostamente enviadas entre as envolvidas, registros de ocorrência e ações judiciais. Priscilla chegou a pedir uma indenização de R$ 30 mil por danos morais, alegando que Jessyka havia divulgado informações falsas e prejudicado sua imagem. A Justiça julgou o pedido improcedente ao considerar que houve agressões verbais recíprocas entre as duas.

Jessyka também registrou uma ocorrência após relatar que estaria recebendo ameaças e contatos de números desconhecidos em nome da ex-Paquita. Na época, a defesa de Priscilla negou as acusações e informou que adotaria medidas judiciais.

“O silêncio não muda o que aconteceu”

Ao comentar se houve alguma tentativa de aproximação desde então, Jessyka afirmou que ainda não aconteceu a conversa que considera necessária para encerrar completamente o episódio.

“Até hoje, não houve a conversa franca que eu considero necessária. Às vezes, as pessoas querem que o assunto seja encerrado, mas sem reconhecer verdadeiramente o que fizeram ou o impacto que causaram”, disse.

A modelo também afirmou que não depende de um pedido de desculpas para seguir a própria vida, mas destacou que deixar o tempo passar não significa assumir responsabilidade.

“Eu não preciso de um pedido de desculpas para continuar a minha vida, porém existe uma grande diferença entre deixar o tempo passar e assumir responsabilidade. O silêncio pode fazer a polêmica esfriar, mas não muda o que aconteceu.”

Questionada se teria se arrependido de levar o conflito para as redes sociais, Jessyka disse que continua defendendo o direito de ter apresentado sua versão.

“Eu não me arrependo de ter me defendido. Durante muito tempo, pareceu mais confortável para algumas pessoas que eu permanecesse calada e aceitasse uma versão que não representava tudo o que vivi. Hoje, talvez escolhesse um tom diferente, mas não abriria mão do meu direito de me posicionar. Silêncio não pode ser interpretado como concordância.”

Por fim, Jessyka afirmou que não guarda ódio, mas reforçou que uma verdadeira reconciliação dependeria do reconhecimento dos fatos.

“Não preciso humilhar ninguém nem reabrir todos os detalhes para sustentar a minha verdade. Desejo que ela siga o caminho dela, assim como estou seguindo o meu. Mas, para existir uma reconciliação verdadeira, não basta posar de página virada: é preciso ter coragem para reconhecer o que aconteceu.”

“Nem todo perdão termina em abraço. Às vezes, o perdão termina com cada pessoa seguindo para um lado e respeitando a distância que suas próprias atitudes criaram”, concluiu.