Vencedor do Latin GRAMMY, Eli Soares apresenta o single e clipe de 'Me Atraiu'

O consagrado cantor e compositor mineiro Eli Soares, vencedor de quatro Latin GRAMMY, apresenta hoje seu novo single autoral, “Me Atraiu”. A canção também ganhou um videoclipe, que foi dirigido por Mike Lacerda.

"‘Me Atraiu’ é uma música que não seguiu fórmula na produção, mas criatividade, história de caminhada e humanidade. Cada acorde carrega essa essência: a certeza de que existe uma criatividade viva, do Espírito Santo, plantada dentro de quem cria”, diz Eli Soares.

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No dia 8 de maio deste ano, Eli Soares apresentou o álbum “Live in Recife”. Ouçaaqui. O projeto chegou acompanhado de seus respectivos vídeos, entre eles o da faixa “Me Ajude a Melhorar”, um dos grandes sucessos de sua carreira. Assistaaqui. Dias depois, o cantor foi surpreendido na sede da Universal Music Brasil, no Rio de Janeiro, com outro reconhecimento: o Disco de Ouro pela música “Fé para o Impossível”.

Apresentada pelo cantor em novembro de 2024, a canção original foi composta por Eli Soares especialmente para a trilha sonora do filme homônimo, dirigido por Ernani Nunes e estrelado por Vanessa Giácomo, Dan Stulbach e Júlia Gomes. Lançado nos cinemas em fevereiro daquele ano (e na Netflix no final de maio), o longa chegou a ocupar a posição nº #1 dos mais vistos na plataforma.



Reconhecido pela excelência artística e pela força espiritual de sua obra, o cantor conquistou novamente em 2025 o tão prestigiadoLatin Grammy®, consolidando seu nome entre os grandes representantes da música de fé em toda a América Latina.

O cantor, querecebeu sua oitava indicação consecutiva ao prêmio de “Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa”, conquistou o seu quarto Latin GRAMMY com o álbum“Memóri4s (Ao Vivo)”. Ele já havia recebido o prêmio anteriormente pelos discos“Nós” (novembro de 2023) e “Laboratório do Groove” (novembro de 2022). Em 2019, Eli Soares também recebeu um Latin GRAMMY® na categoria de “Melhor Produtor”.



Grandes números hoje fazem parte da trajetória de Eli Soares, que hoje tem mais de 1,7 milhão de ouvintes mensais no Spotify e supera 956 milhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube, onde ele tem mais de 1.7 milhão de inscritos (somente um dos vídeos oficiais de “Me Ajude a Melhorar” tem mais de 185 milhões de views). Na sua página oficial no Facebook são hoje 683 mil seguidores e no Instagram são 1.5 milhão de seguidores.