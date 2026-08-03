Tiago Brunet reúne elite médica em evento exclusivo em Alphaville

O circuito VIP da medicina parou no último final de semana com um encontro de grande repercussão na Casa de Destino, em Alphaville. Os doutores Caio Saraiva e Vinicius Carruego reuniram personalidades da medicina e nomes de destaque para o lançamento oficial do livro “Código Endogin: 57 histórias da maior mentoria do Brasil que ensina o médico a construir riqueza e a ter tempo livre sem corromper a alma.” desenvolvido pela editora Flecha Books. O acontecimento teve como grande destaque a participação marcante de Tiago Brunet, que comandou uma apresentação inspiradora sobre os rumos do setor.

A iniciativa nasceu para transformar a rotina exaustiva que costuma acompanhar a trajetória dos profissionais de saúde desde a época da faculdade. Sem treinamento focado em gestão, finanças ou marca pessoal, dezenas de especialistas acabavam submetidos a jornadas extenuantes de plantões para manter a viabilidade financeira. Percebendo esse gargalo no mercado, os idealizadores criaram uma metodologia de negócios que rapidamente virou um fenômeno entre os médicos do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A movimentação nos bastidores do evento dominou as redes sociais, com registros detalhados dos bastidores e a presença marcante de convidados influentes. A palestra de Tiago Brunet, escritor bestlseller, mentor de vida e conselheiro de personalidades Forbes. sobre a união entre conhecimento técnico e valores espirituais foi o ponto alto da imersão, contagiando a plateia presente. O clima de celebração evidenciou como a busca por equilíbrio e alta performance se tornou uma das maiores pautas do ecossistema de saúde e lifestyle.

A publicação reúne relatos autobiográficos de 57 coautores que revolucionaram o modelo de atendimento em seus consultórios. O foco principal está em garantir maturidade empresarial mantendo intacta a postura ética nas abordagens clínicas. “Nós atraímos os médicos pela técnica, pela evolução empresarial e pelo aumento de faturamento, mas o que entregamos é o fortalecimento de princípios essenciais para que cada profissional exerça o seu papel com integridade”, afirma o Dr. Vinicius Carruego ao analisar a essência do ecossistema.

Durante os bastidores do encontro, os fundadores destacaram como a organização de processos e o desenvolvimento de liderança permitem que o médico conquiste maior autonomia no dia a dia. A obra foi apresentada como um guia prático para delegar demandas operacionais e priorizar a convivência pessoal sem comprometer a eficiência dos atendimentos.

“Este livro é a consolidação de tudo o que viemos construindo, mostrando que é perfeitamente viável edificar um consultório próspero e ter tempo livre com a família sem abrir mão da essência da vocação”, destaca o Dr. Caio Saraiva.

Aproveitando a grande visibilidade da imersão em Alphaville, os organizadores revelaram em primeira mão os próximos passos do projeto, que inclui uma nova sede de 1.200 metros quadrados. O espaço será voltado para capacitação técnica em implantes hormonais, pesquisas e assistência médica gratuita de segunda a sexta-feira para populações vulneráveis. “Queremos retribuir à sociedade criando um centro que una capacitação técnica de ponta e assistência médica filantrópica para quem mais precisa”, assinala o Dr. Vinicius Carruego ao projetar os próximos passos do grupo.

Com mais de mil profissionais impactados desde a sua criação, o movimento reafirma o peso de aliar estratégia de negócios, reputação e responsabilidade social no mercado de saúde contemporâneo. A escala alcançada demonstra a força da iniciativa e o compromisso em manter a autenticidade dos primeiros passos.

“A nossa meta é manter o mesmo empenho e o brilho nos olhos do início, garantindo que o crescimento corporativo sirva sempre como um instrumento de transformação real para o médico e para a comunidade”, conclui o Dr. Caio Saraiva.

