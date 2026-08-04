Jovem jogador de futebol, Lucas Gabriel fala sobre carreira e inspiração em Cristiano Ronaldo

Aos 19 anos, Lucas Gabriel vive um dos momentos mais desafiadores da carreira. Depois de passar pelas categorias de base de clubes brasileiros, o lateral esquerdo, zagueiro e volante trocou o país pela Croácia para dar sequência ao sonho de se tornar jogador profissional. Hoje, defende o NK Milka Trnina Vezie, após uma passagem pelo NK Jedinstvo Donji Miholjac, e encara a rotina de viver longe da família para conquistar espaço no futebol europeu.

“Mais que um sonho, é a minha realidade agora. Deixei tudo para trás no Brasil: minha família, meus amigos, tudo. Cheguei aqui na Croácia, no meio do nada, e já estou no meu segundo clube. É difícil, sabe? A saudade aperta, mas cada treino, cada jogo, é um passo a mais para mostrar que valeu a pena. É por eles, pela minha família, que eu aguento firme aqui, sozinho, na Croácia.”

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Apesar da distância, Lucas diz que encontra na família a motivação para seguir em frente. Entre os jogadores que admira, ele destaca Cristiano Ronaldo como sua principal inspiração e também cita Sergio Ramos e Marcelo como exemplos de dedicação e profissionalismo.

“Minha maior inspiração é a minha família, sem dúvida. Eles são a minha força, a razão de eu estar aqui, lutando todos os dias. A distância é cruel, mas o apoio deles me mantém de pé. No futebol, admiro muito o Cristiano Ronaldo, o Sergio Ramos e o Marcelo. São caras que mostram que talento e dedicação levam a gente longe, e é isso que eu busco aqui, longe de casa.”

O jovem também afirma que procura administrar com equilíbrio a expectativa em torno de sua carreira e manter o foco no desempenho dentro de campo.

“É uma pressão grande. Mas eu tento encarar de boa. Consigo separar o que falam de mim do que eu preciso fazer em campo. No fim das contas, eu só quero jogar bola, dar o meu melhor e mostrar o meu valor. A expectativa é um combustível, mas não pode me desviar do meu foco, que é o futebol. Estando aqui, sozinho, tenho que ser ainda mais forte mentalmente.”

Foi ainda na adolescência que Lucas percebeu que o futebol poderia se tornar sua profissão. Segundo ele, uma partida contra o Palmeiras mudou sua forma de enxergar a carreira.

“Acho que a chave virou de verdade quando eu tinha uns 15 anos. Teve um jogo contra o Palmeiras, e ali eu senti que era a minha chance. Percebi que não dava mais para brincar, que era sério. Ou eu me dedicava de corpo e alma, ou não ia dar em nada. Foi um divisor de águas e, desde então, cada sacrifício tem sido para chegar onde estou hoje, mesmo que seja tão longe de tudo.”

Além da adaptação ao futebol europeu, o jogador acredita que muitos jovens talentos acabam ficando pelo caminho por falta de oportunidades e de estrutura.

“O maior desafio, e acho que muitos garotos passam por isso, é estar ‘sozinho’ nesse mundo. Longe da família, sem ter com quem desabafar às vezes. E o pior é ver tanto talento se perder por falta de oportunidade, por não ter as condições certas. Hoje em dia, parece que não basta ser bom ou dedicado; você precisa ter uma estrutura, um apoio financeiro para ir até o fim. É uma luta diária para não deixar o sonho morrer por causa dessas barreiras, especialmente quando você está do outro lado do mundo, por conta própria.”

Canhoto, Lucas Gabriel tem 1,83 metro de altura, pesa 78 quilos e atua como lateral esquerdo, zagueiro e volante. Antes de chegar ao futebol croata, passou pelas categorias de base do EC Taubaté, EC Suzano, Atlético Guaratinguetá SAF e EC São José SAF, trajetória que considera importante para sua formação como atleta.

Trajetória de Lucas Gabriel:

2022 – EC Taubaté (Sub-15)

2023 – EC Suzano (Sub-16)

2024 – Atlético Guaratinguetá SAF (Sub-17)

2025 – EC São José SAF (Sub-20)

2026 – NK Jedinstvo Donji Miholjac (Croácia)

2026 – NK Milka Trnina Vezie (Croácia)