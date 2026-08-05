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Tiago Brunet celebra sucesso de noite de autógrafos de livro com prefácio de Kaká

O encontro em São Paulo foi marcado pela proximidade entre o autor e o público; saiba como foi

Ex-jogador de futebol Kaká posa ao lado do autor Tiago Brunet - (crédito: Divulgação)
Ex-jogador de futebol Kaká posa ao lado do autor Tiago Brunet - (crédito: Divulgação)

A noite da última terça-feira, 4, foi de celebração para Tiago Brunet. O escritor, empresário e mentor recebeu leitores na Livraria Martins Fontes, localizada na Avenida Paulista, em São Paulo, para a sessão de autógrafos de Jogo da Vida, seu mais recente livro, que conta com prefácio do ex-jogador Kaká.

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O encontro foi marcado pela proximidade entre o autor e o público. Brunet conversou com os presentes, autografou exemplares e registrou o momento ao lado dos leitores que acompanharam o lançamento da obra, que utiliza o universo do futebol para refletir sobre liderança, propósito, disciplina, tomada de decisões e inteligência emocional.

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Após o evento, Tiago compartilhou nas redes sociais registros da noite e agradeceu a todos que prestigiaram a sessão de autógrafos. 

Com prefácio de Kaká, campeão mundial com a Seleção Brasileira e vencedor da Bola de Ouro, Jogo da Vida reforça a conexão entre os aprendizados do esporte e os desafios da vida pessoal e profissional.

Considerado um dos principais nomes do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade no Brasil, Tiago Brunet soma mais de 7,4 milhões de seguidores nas redes sociais. É fundador do Instituto Destiny e da Casa de Destino, além de criador do podcast diário Café com Destino e do BrunetCast.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 05/08/2026 06:15 / atualizado em 05/08/2026 08:49
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