Leo Salem lança 'Si', primeiro single de álbum inspirado na Bossa Nova

Destaque da música nacional, Leo Salem dá o pontapé inicial em um novo capítulo de sua carreira com o lançamento de “Si”. A faixa é a porta de entrada para o seu próximo álbum – previsto para este ano, reunindo oito faixas – e estabelece a estética de todo o projeto: uma fusão entre a tradição da Bossa Nova e a MPB atual.

Composta em um período de incertezas pessoais, “Si” traduz com sensibilidade a vulnerabilidade dos términos amorosos. A canção passeia pelo intervalo incerto entre aceitar o fim, insistir em uma nova chance ou simplesmente seguir em frente.

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A faixa brinca com a sonoridade da palavra: traz o “se” da dúvida e da hipótese, o “si” do fim gerado por si mesmo e a ideia do reencontro consigo mesmo. Para completar a camada de significados, a música foi composta na nota Si bemol, costurando o conceito diretamente à sua harmonia.

Musicalmente, Leo Salem aproxima gerações. Suas influências passeiam pela sofisticação melódica da bossa nova e pela capacidade narrativa de Los Hermanos em transformar histórias e sentimentos cotidianos em canções. – referências que ele busca reinterpretar em uma linguagem própria.

A produção musical é assinada por Renato Galozzi, produtor e guitarrista da banda Funk Como Le Gusta. Embora tenha nascido como uma bossa tradicional no violão, a faixa ganhou corpo no estúdio, recebendo uma condução rítmica mais marcante e elementos modernos que ampliam seu alcance sem perder a essência intimista da composição.

O lançamento é acompanhado por um visualizer e um ensaio fotográfico inspirados no universo da "boemia elegante", referência estética ligada à bossa nova. Tons quentes e uma narrativa não linear reforçam visualmente a atmosfera de incerteza proposta pela música, traduzindo em imagens o sentimento de dúvida que conduz a composição.