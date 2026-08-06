Cris Pole reúne grandes nomes no primeiro festival de Chair Dance do Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação)

O Rio de Janeiro receberá, no dia 19 de setembro, a primeira edição do Chair Beach Fest, considerado o primeiro festival de Chair Dance realizado na capital fluminense. O evento acontecerá no Quiosque Guerreiros 24, na Praia da Reserva, e reunirá arte, esporte, turismo e entretenimento em um dos cenários mais emblemáticos da cidade.

Com uma estrutura especialmente montada para as apresentações, o festival terá capacidade para receber cerca de 300 pessoas. Ao longo do dia, o público poderá acompanhar mais de 50 performances de Chair Dance e outras modalidades, com a participação de artistas e atletas de diferentes estados brasileiros, evidenciando o crescimento da modalidade e reunindo alguns dos principais nomes do cenário nacional.

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Idealizado e organizado por Cris Pole, referência do Chair Dance no Rio de Janeiro, criadora do Invert Chair Method no Brasil e organizadora de importantes eventos da modalidade, o Chair Beach Fest nasce com a proposta de democratizar o acesso à dança, levando apresentações de alto nível para um espaço público e valorizando um dos maiores cartões-postais da cidade.

Reconhecida por seu trabalho na formação de alunos, atletas e profissionais, Cris Pole tem contribuído para a expansão do Chair Dance no país por meio de competições, festivais e métodos de ensino. Com o Chair Beach Fest, a proposta é fortalecer ainda mais a modalidade, promover a integração entre artistas de diferentes regiões do Brasil e consolidar o Rio de Janeiro como um dos principais polos da prática.

“O objetivo é mostrar que o Chair Dance pode ocupar espaços públicos, aproximar a arte das pessoas e proporcionar uma experiência única para artistas e espectadores em um dos cenários mais bonitos do mundo”, destaca Cris Pole.

Serviço

Chair Beach Fest

Data: 19 de setembro de 2026

Local: Quiosque Guerreiros 24 – Praia da Reserva, Rio de Janeiro

Público estimado: 300 pessoas

Atrações: Mais de 50 apresentações de Chair Dance e outras modalidades, com participação de artistas e atletas de diversos estados brasileiros