Bruno e Lívia Avelar celebram casamento em cerimônia no Club Med Rio das Pedras - (crédito: Divulgação)

O empresário Bruno Avelar e Lívia Avelar oficializaram a união nesta terça-feira (4), em uma cerimônia realizada no Club Med Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. A celebração reuniu familiares, amigos e convidados em uma noite marcada por emoção e sofisticação.

Entre os presentes estavam nomes conhecidos do meio artístico e digital, como Otávio Mesquita, Camila Loures, Gabi Martins, Compadre Washington, Léo Magalhães, Rick (da dupla Rick & Renner), Gian & Giovanni e Mayke & Lyan, que prestigiaram os noivos.

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A festa também contou com apresentações especiais de Gabi Martins e Compadre Washington, que animaram os convidados durante a celebração.

A produção do evento levou a assinatura da Bisutti, enquanto a organização ficou sob responsabilidade da Flávia Ribeiro Eventos. O buffet foi comandado por Júlio Perineto, o vestido da noiva foi criado por Danielle Benício e o bolo ficou por conta da The King, completando uma celebração marcada pelos detalhes e pela elegância.

O casamento marcou um novo capítulo na história de Bruno e Lívia Avelar, reunindo pessoas queridas e momentos inesquecíveis em uma noite de muita emoção e comemoração.