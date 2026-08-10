Gabriela Gomes apresenta novo álbum, 'Bethânia', e clipe de 'Manso e Humilde'; confira

Um dos grandes nomes da nova geração da música gospel, a cantora, compositora e produtora Gabriela Gomes apresenta hoje seu novo álbum, “Bethânia”. O projeto conta ao todo com seis faixas, entre elas “Manso e Humilde”, com a participação de Jessé Perão, que teve registro gravado ao vivo na cidade de Braga, no Norte de Portugal, sob a direção de Paolo Nicotina.

“‘Bethânia’ nasceu como um lembrete do que acontece quando Jesus encontra um lugar de amor e rendição. É o perfume derramado, a amizade restaurada e a presença que enche tudo. Que esse álbum desperte em muitos o desejo de ser o lugar onde Ele repousa”, disse Gabriela Gomes sobre o novo projeto.

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Iniciando seus lançamentos de 2026, Gabriela Gomes apresentou, em 27 de fevereiro, a canção inédita “Fonte”, que também trouxe a participação do cantor André Aquino. A faixa ainda ganhou um videoclipe dirigido por Paolo Nicotina. Em 3 de abril, a cantora lançou a inédita “Yeshua / Bendito é o que Vem”, que conta com a participação especial da cantora Deborah Ellen. A faixa também veio acompanhada de vídeo com o registro da ministração ao vivo no ajuntamento “Bethânia”, em Portugal, também dirigido por Paolo Nicotina. Já em 22 de maio, Gabriela apresentou a regravação da canção “Obra-prima”, que trouxe a participação do cantor André Aquino. A faixa também ganhou um videoclipe dirigido por Paolo Nicotina.

Em 3 de outubro de 2025, Gabriela fez o relançamento do EP “Manso e Humilde”, que trouxe quatro músicas: as inéditas “Fonte” e “Salmos 42.1-5”, além de “Efésios 1.9-12” (ministração) e da faixa-título. A cantora também disponibilizou os vídeos de “Fonte” e “Manso e Humilde”, ambos dirigidos por Paolo Nicotina. Em 12 de dezembro do mesmo ano, a cantora lançou o single inédito “Bethânia”, que veio acompanhado de vídeo, também com direção de Paolo Nicotina.

Com mais de 2,4 milhões de inscritos e 955 milhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube, Gabriela Gomes possui mais de 1,8 milhão de ouvintes mensais no Spotify. Somente a canção “Deus Proverá” soma mais de 193 milhões de streamings.