‘BEBECITA’: DRON e GALLYARD cruzam Reggaeton e Trap em novo single

O encontro de DRON e GALLYARD ganha forma em “BEBECITA”, faixa que aposta na combinação entre Reggaeton e Trap. O single já está disponível nas plataformas digitais e apresenta uma produção marcada por batidas envolventes e uma linguagem voltada à cena urbana.

A música foi composta pelos próprios artistas e produzida por Frugi e Pascon. A captação de voz ficou sob responsabilidade da TrackMediaRecords, enquanto Pascon também assina a mixagem e a masterização.

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A identidade visual acompanha o lançamento, com direção de imagem da PKS Studio e edição de VFX de Leandro Di Santi. O projeto conta ainda com apoio da Umbra Phylacterium e do Peléu Studio.

A parceria coloca em contato duas vertentes que ganharam forte presença na música contemporânea. De um lado, o Reggaeton, marcado pela relação com o ritmo e a dança. Do outro, o Trap, associado a uma estética urbana que atravessa diferentes cenas e públicos.

Saiba mais sobre DRON

Antes de sua carreira solo, DRON passou por bandas que circularam por diversas cidades brasileiras, construindo experiência nos palcos e ampliando sua atuação musical.

Seus trabalhos também foram exibidos por MTV, TVZ, Mix TV, Canal BIS e Multishow.

Na carreira solo, o artista desenvolve uma identidade que combina Pop, Reggaeton e influências latinas. “BEBECITA” amplia esse caminho ao lado de GALLYARD, aproximando essas referências da linguagem do Trap.