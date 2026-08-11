Muito além do glamour: como a inteligência artificial decide o futuro das maiores corporações - (crédito: Reprodução/Instagram)

O universo dos grandes negócios e do entretenimento corporativo passa por uma metamorfose silenciosa impulsionada pelos algoritmos.

Longe dos estereótipos engessados de salas cheias de planilhas e relatórios contábeis do passado, a gestão do dinheiro hoje opera em tempo real, alimentada por Inteligência Artificial, análise preditiva de dados e automação de alta velocidade.

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Essa revolução tecnológica não apenas acelerou o ritmo das corporações, mas também transformou radicalmente a figura do CFO, que deixou a postura defensiva de "guardião do caixa" para assumir o papel de co-piloto estratégico da inovação.

Com mais de três décadas de atuação na liderança financeira de grandes multinacionais, o executivo Marcelo Baldassare acompanha de perto como a tecnologia reprogramou a inteligência de mercado. Para o especialista, a digitalização das finanças superou a fase de simples modernização de sistemas para se consolidar como a infraestrutura central de qualquer organização competitiva.

“Transformar digitalmente a área financeira vai muito além de substituir sistemas antigos por plataformas modernas. O objetivo não é apenas fazer a mesma atividade de forma mais rápida, mas eliminar tarefas manuais e liberar a equipe para interpretar cenários, antecipar tendências e apoiar decisões estratégicas”, explica Marcelo Baldassare.

O avanço da Inteligência Artificial trouxe impactos diretos na gestão de grandes volumes de capital, especialmente em áreas como FP&A (Planejamento e Análise Financeira) e projeção de riscos.

Modelos matemáticos que antes dependiam de históricos estáticos agora operam com simulações dinâmicas de mercado, permitindo ajustar trajetórias de investimentos e alocação de recursos diante de oscilações econômicas globais em questão de segundos.

No entanto, o especialista alerta que a corrida tecnológica não elimina o valor do fator humano e do julgamento executivo, elemento indispensável quando o tema envolve pessoas, cultura organizacional e visões de longo prazo.

“A Inteligência Artificial não vai substituir o líder financeiro, mas vai ampliar significativamente sua capacidade de decisão. Um modelo de IA pode indicar qual investimento apresenta maior retorno estatístico, mas a avaliação de alinhamento estratégico, capacidade de execução e inteligência emocional continua sendo estritamente humana. O profissional que souber utilizar a IA a seu favor terá uma vantagem competitiva gigantesca sobre aquele que ignorar essa ferramenta”, destaca o executivo.

Essa transição também remodelou as métricas de sucesso do mercado contemporâneo. Em um ambiente hiperconectado e sujeito a mudanças rápidas, a busca cega por crescimento de receita a qualquer custo cedeu espaço para a eficiência operacional, a capacidade de conversão de resultados em caixa sustentável e a governança de dados.

Apoiado em sua vivência na condução de reestruturações e expansões internacionais, Baldassare reforça que a maturidade digital de uma empresa depende de fundamentos sólidos e liderança clara.

“O investimento em tecnologia só faz sentido quando está a serviço de uma estratégia clara de negócio. Projetos falham quando começam pela escolha da ferramenta e não pela definição do problema a ser resolvido. No fim, a tecnologia acelera o processo, mas são a cultura de aprendizado contínuo, a transparência e a capacidade de conectar pessoas em torno de um propósito que constroem valor sustentável para os negócios”, conclui Marcelo Baldassare.